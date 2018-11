Neue Wirtin übernimmt das ehemalige Marktstübli in Muolen Sibylle Wüsts langjähriger Traum von einem eigenen Café geht bald in Erfüllung. Ihr Café-Shop Mein’s löst das Kafi Marktstübli in Muolen ab, das von drei Schwestern betrieben wurde. Elena Fasoli

Sibylle Wüst (links) übernimmt ab Dezember das Lokal der Schwestern Rita Krapf (Mitte), Heidi Klauser (rechts) und Ruth Cozzio (nicht auf dem Bild). (Bild: Benjamin Manser)

An der Theke des Kafi Marktstübli in Muolen steht: «Hier arbeiten Frauen». Obwohl die drei Schwestern, die das Café seit sechs Jahren bewirten, aufhören, wird dies auch in Zukunft zutreffen. Ab Dezember steht Sibylle Wüst hinter dem Tresen. Die Hobbyköchin eröffnet das Café Mein’s.

Rita Krapf, Heidi Klauser und Ruth Cozzio haben das Marktstübli mit viel Freude geführt. «Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge», sagt Rita Krapf. Sie haben das Lokal gerne geführt und konnten sich eine Stammkundschaft aufbauen. Im Marktstübli gab es stets kreative Projekte, zum Beispiel Stricknachmittage. Abgesehen vom Café haben zwei der Schwestern noch andere Jobs. Rita Krapf hat eine Massage-Praxis, in der sie zwei Tage pro Woche arbeitet. Ruth Cozzio ist Musiklehrerin. Ausserdem sind alle drei Schwestern auch Grossmütter.

Schwestern führen Projekte gemeinsam weiter

Auch in Zukunft werden die Schwestern zwei gemeinsame Projekte weiterführen. Sie werden weiterhin Oktopusse für das Kinderspital häckeln. Ausserdem betreiben sie einen Online-Shop, in dem sie die Produkte vertreiben, die bisher im Marktstübli verkauft wurden. Die Auswahl besteht aus Öl, Tee, Strickwaren, Tinkturen und Hanfartikeln.

Im November bleibt das Lokal in Muolen geschlossen, damit es neu eingerichtet werden kann. Ab dem 1. Dezember steht Sybille Wüst hinter dem Tresen. Die Hobbyköchin eröffnet das Café Mein’s. Sie sei schon seit längerer Zeit auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. «Ich wollte kein 0815-Lokal», sagt die leidenschaftliche Köchin und Bäckerin. Sie wolle das Café in Muolen in ähnlichem Stil weiterführen. Neben selbstgemachten Dingen wird sie auch Deko- und Geschenkartikel verkaufen. Kleinantiquitäten, welche die Räume und Tische schmücken werden, können die Gäste ebenfalls erwerben.

Da Sibylle Wüst noch bis im Sommer 2019 als Unterichtsassistenz in Amriswil arbeitet, hat das Lokal vorerst von Montag bis Freitag am Nachmittag geöffnet. «Ich sprudle vor Ideen», sagt Sibylle Wüst. Jeden Monat soll ein Flyer für geplante Anlässe erscheinen. Unter dem Titel «(M)ein Topf» wird die Wirtin für angemeldete Gäste kochen. Sie kann sich auch vorstellen, Sonntagsbrunche, Kurse und Veranstaltungen zu organisieren. An Projekten mangelt es bei der Egnacherin also nicht.

«Die Leute können sich auf ein vielfältiges, gemütliches Lokal freuen.»

Zufrieden mit der neuen Besitzerin

Die jetzigen Besitzer verstehen sich gut mit Sibylle Wüst. Die drei Schwestern sind froh, dass jemand aus der Region das Café übernimmt. «Es hätte mehr wehgetan, wenn das Lokal ganz zugegangen wäre», sagt Krapf. Die Schwestern sind sich einig, dass die Sonnenaufgänge, die man am Bahnhof Muolen geniessen kann, einmalig sind. Heidi Klauser sagt:

«Ich werde alles an der Arbeit im Kafi Marktstübli vermissen.»

Hinweis

Eröffnung des Café Mein’s am 1. Dezember von 10 bis 17 Uhr.