Neue Kommission kümmert sich in Waldkirch um Fotovoltaik Wer in der Gemeinde Waldkirch überschüssigen Solarstrom ins Netz einspeist, erhält sei Anfang Jahr weniger Geld – trotz einer Petition gegen die Beitragskürzung. Die Kritiker sind trotzdem zufrieden. Sandro Büchler

Der Bau einer Fotovoltaik-Anlage wird laufend günstiger. (Bild: Keystone)

«Der Gemeinderat hält an seinem Entscheid fest», steht es im aktuellen Gemeindeblatt von Waldkirch. Wenn die rund 130 Fotovoltaikbesitzerinnen und -besitzer der Gemeinde den Strom ihrer Solaranlage an die Technischen Betriebe liefern, erhalten sie weniger Geld. Anfang Jahr hatte der Gemeinderat die Vergütung von 13 auf neun Rappen pro Kilowattstunde gesenkt. Dagegen gab es Widerstand.

444 Personen – oder jeder Achte der 3473 Einwohnerinnen und Einwohner – folgten dem Aufruf einer Interessengemeinschaft und unterschrieben eine Petition. Darin forderte eine sechsköpfige Arbeitsgruppe für die Waldkircher Solaranlagenbetreiber weiterhin eine Vergütung von mindestens zwölf Rappen pro Kilowattstunden und damit die «Sicherstellung fairer Solarstrompreise». Der Entscheid des Gemeinderates sei «unfair und enttäuschend», sagten die Petitionäre damals.

Strommarkt ist im Umbruch

Nun tönt es versöhnlicher: «Wir sind insgesamt zufrieden mit der Antwort des Gemeinderats», sagt Markus Wäger, einer der Verfasser der Petition. Der Elektromonteur baut selbst Fotovoltaikanlagen und sagt deshalb aus Erfahrung, dass die Vergütung für Solarenergie zurzeit sehr dynamisch sei. Durch die aktuell laufende Öffnung des Schweizer Strommarkts finde ein stetiger Umbruch statt.

«Da würde sich eine Gemeinde mit einer starren Vergütungspolitik womöglich selbst ein Bein stellen.»

Zudem sinken die Kosten für den Bau einer Fotovoltaikanlage weiter. «So ist eine Anlage schneller amortisiert», sagt Wäger. Deshalb sei man von der Forderung nach einer höheren Vergütung abgerückt. Auch die Gemeinde führt den im Wandel befindlichen Strommarkt als Grund für das Festhalten am tieferen Vergütungsbetrag ins Feld.

Wesentlich zum Meinungsumschwung der Interessengemeinschaft beigetragen hat aber auch die beschlossene Bildung einer neuen «Energiestadt- und Umweltkommission». Das Gremium sei ein «guter Schritt», sagt Wäger. Denn mit der Kommission erhalte die Bevölkerung «im Gegenzug eine Ansprechstelle» für Fragen rund um die Fotovoltaik. Doch nicht nur das: In der Kommission soll breit über Umweltanliegen, vom Energieverbrauch bis zur Dämmung von Gebäuden, diskutiert werden. «Die neu geschaffene Kommission war uns ein wichtiges Anliegen», sagt Wäger. Ganz so neu ist die Idee indes nicht. Denn es handelt sich um die Reaktivierung einer bestehenden Kommission. Den von der Arbeitsgruppe «gezeigte Wille zur Mitwirkung» will der Gemeinderat aufnehmen und sie aktiver einbeziehen.

Petitionäre wollen in Kommission mitarbeiten

«Wir sind froh, einen Konsens gefunden zu haben. Die Interessengemeinschaft hat sich in den Gesprächen oftmals kritisch geäussert, aber auch immer konstruktiv», sagt Gemeinderat Thomas Grob. Er ist bereits jetzt für die Ressorts «Energie, Wirtschaft und Gewerbe» der Gemeinde verantwortlich und wird daher die Kommission präsidieren.

Er will den Schwung aus der Diskussion mit der Arbeitsgruppe mitnehmen. Wer in der Kommission sitzen wird, ist laut Grob aber noch offen.

«Das Gremium steht interessierten Bürgern mit dem nötigen Fachwissen offen.»

In den Sommerferien erarbeitet Grob einen Vorschlag zur Zusammensetzung und unterbreitet diesen dem Gemeinderat. «Der entscheidet im Herbst.»

Bereits hat Markus Wäger sein Interesse signalisiert. Auch Petitionär Christian Spirig, Präsident des Naturschutzvereins Waldkirch-Bernhardzell, ist laut Wäger an einer Mitarbeit in der Kommission interessiert. «Mit unserem Wissen stellen wir uns gerne zur Verfügung», sagt Wäger. Noch warten sie auf die offizielle Anfrage der Gemeinde.