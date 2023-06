Neue Globus-Filiale «St.Gallen wird gerne unterschätzt»: Globus-CEO Franco Savastano sagt, warum die Stadt für das Warenhaus wichtig ist und was sich ändert Im September eröffnet die neue Globus-Filiale in der ehemaligen Stickereibörse. Trotz Warenhaus-Krise und Online-Konkurrenz investiert das Unternehmen. CEO Franco Savastano erklärt die Strategie dahinter.

Globus-Schweiz-Chef Franco Savastano auf dem Balkon der ehemaligen Stickereibörse. Im September eröffnet hier die neue Filiale. Bild: Marius Eckert

In Zürich macht Jelmoli dicht, in Deutschland ist Galeria Karstadt Kaufhof auf Schrumpfkurs – und in St.Gallen investiert Globus in ein neues Kaufhaus: Geht es dem Unternehmen besser als anderen in der Branche?

Franco Savastano: Die Kundschaft verändert sich: Was sie will, die Art und Weise, wie sie einkauft. Unter Druck kommen vor allem die Häuser, die auf das mittlere Preissegment oder tiefer zielen, wo der Preiskampf sehr gross ist. Andererseits haben sie in ihrer Ware kein Profil und setzen viel zu wenig auf die Zukunft.

Was machen Sie anders?

Wir fragen uns nicht, was in drei oder vier Jahren ist, sondern wir denken an die nächste Generation. Natürlich glauben wir dabei an die Branche. Man muss aber immer weiter aktiv an der Marke arbeiten. Was gerade in St.Gallen sehr wichtig ist, ist unsere Positionierung: Globus ist ein echtes Premium-Kaufhaus. Das sind wir heute schon, aber wir wollen das Qualitätsniveau noch erhöhen.

Zur Person Bild: Ralph Ribi Franco Savastano Seit 2019 ist Franco Savastano Mitglied der Geschäftsleitung von Globus, erst als Merchandise Manager, seit 2021 als CEO. Vorher war er langjähriger CEO des Zürcher Warenhauses Jelmoli.

Dann ist die Online-Konkurrenz bei Ihrer Zielgruppe weniger ein Problem als im tieferen Preissegment?

Unsere Geschäfte gibt es seit über 100 Jahren. Es ist immer wieder das gleiche Spiel: Wer Qualität, guten Service und innovative Produkte bietet, hat weniger Probleme mit dem Preiskampf.

Online ist bei uns ein Service und macht nur etwa 15 Prozent unseres Umsatzes aus. Wer sich vollkommen auf den Onlinehandel konzentriert, muss den Preiskampf kämpfen. Aber bei uns ist es ein Zusatzgeschäft, eine virtuelle Filiale, die rund um die Uhr einen Grossteil unseres Sortiments anbietet. Es ist unser Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, die auch am Sonntag zuhause noch etwas brauchen. Der Onlineshop hilft, den Dialog mit der Kundschaft aufrechtzuhalten.

Was bedeutet es denn, ein Premium-Kaufhaus zu sein?

Premium kann nur sein, wer auch einen Premium-Service hat. Unsere Gäste erwarten zu Recht nicht nur ein schönes Produkt, sondern sie möchten auch eine Geschichte vermittelt bekommen. Die «Experience» im Haus ist sehr wichtig: Was bieten wir für ein Kundenerlebnis?

Mit unserem Restaurant-Partner, dem Sternekoch Tobias Funke aus Heiden, gibt es bald einen weiteren Grund, uns zu besuchen. Im neuen Haus werden wir zudem erstmals in St.Gallen eine vollwertige «Delicatessa»-Feinkostabteilung mit frischen Produkten haben. Unternehmensweit machen Lebensmittel heute mehr als 20 Prozent unseres Umsatzes aus. Die Abteilung wird sicher auch in St.Gallen sehr gut funktionieren.

Warum?

Wir leben im reichsten Land der Welt. Die Schweiz war immer ein Qualitätsland, gute Qualität wird geschätzt. Die Kundschaft ist an sich nicht weniger kaufwillig als früher, aber heute muss man mehr bieten. Wenn das Aussehen der Läden oder der Service nicht stimmt, kann es nicht funktionieren.

Dann ist das Erlebnis heute wichtiger als früher?

Als Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris «Le Bon Marché», das erste Warenhaus, eröffnete, positionierte es sich bereits als Erlebnishaus. Was wir heute machen, ist nichts anderes. Aber heute, wo es alles im Internet gibt, braucht man einen Grund, ein Geschäft zu besuchen.

Der Grund muss sein, dass man etwas erleben möchte: Eine schöne Atmosphäre, ein Treffen mit Freundinnen und Freunden. Gastronomie ist daher sehr wichtig für uns geworden, auch wenn sie eigentlich nicht das Kerngeschäft eines Warenhauses ist. Aber sie zieht laufend neue Kundschaft an und steigert den Wert als Begegnungsort.

Was war ausschlaggebend, die Filialen in St.Gallen unter einem Dach zu vereinen?

Da gibt es viele Gründe. Eine Abteilung mit frischen Lebensmitteln gehört eigentlich zu unserem Kerngeschäft, das hat in St.Gallen gefehlt. Zudem haben wir durch die Verteilung auf mehrere Häuser bislang vor allem zielgerichtete Kundschaft abgeholt: Eine Pfanne an der Vadianstrasse, ein Anzug am Multertor – es gab nicht das eine Erlebnishaus. Schliesslich wurde das Managen immer schwieriger. Globus erstreckte sich bislang auf 12 Etagen. Warenanlieferung, interne Abläufe, das wird alles viel einfacher.

Als Sie sich Anfang 2022 für die Übernahme der Stickereibörse entschieden haben, hatte der Einzelhandel die Krise der Pandemie noch nicht überstanden. Wieso hat sich das Unternehmen in einer Zeit mit ungewisser Zukunft für den Kauf entschieden?

Die Inhaber von Globus denken sehr langfristig. Als der Entscheid gefallen war, war klar: Wir meinen es ernst mit dem, was wir machen. Der neue Standort ist nicht für die nächsten ein, zwei Jahre, sondern es ist unser Laden für die nächsten Jahrzehnte.

Dann erachten Sie St.Gallen nach wie vor als attraktiven Standort?

Selbstverständlich. Es ist ein sehr guter Standort. In der Umgebung wohnt eine halbe Million Menschen. Die Bevölkerung wächst stetig. Wir glauben, dass die Ostschweiz davon profitieren wird.

Aber St.Gallen ist kein Wirtschaftsmotor wie Zürich oder Basel – und eine deutlich kleinere Stadt. Kann St.Gallen wirklich mit den anderen Standorten mithalten?

Absolut. Für die Menschen aus dem Appenzellerland, Liechtenstein oder dem Vorarlberg ist die Stadt ein wichtiges Zentrum. Von Genf bis St.Gallen sind wir in allen wichtigen Städten präsent.

St.Gallen wird gerne unterschätzt, auch von unseren Mitbewerbern. Meine Einschätzung ist, dass die Region ein starkes Wachstum haben wird. In den vergangenen 30 Jahren hatte die Schweiz eine Nettozuwanderung von 2 Millionen Menschen, mittelfristig wird das Land 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben – die finden nicht nur in den Ballungszentren Platz, das Wachstum wird sich verteilen. Der Ostschweizer Lebensraum ist schön, und mit der Ausweitung des Homeoffice zieht es mehr Menschen in die Gegenden ausserhalb der grossen Städte.

Haben Sie lange darauf gewartet, die Standorte in St.Gallen vereinen zu können?

Wir wussten, dass wir mit unseren mehreren Standorten in St.Gallen mittelfristig ein Problem haben würden, ohne dabei an das Gebäude der Stickereibörse zu denken. Als wir davon erfahren haben, haben wir uns mit dem Besitzer an den Tisch gesetzt, und alles hat hervorragend gepasst. Manchmal muss man ein wenig Glück haben – der richtige Zeitpunkt hat beide Parteien zusammengebracht. In der Pandemie waren viele vorsichtig und haben ihre Investitionen zurückgeschraubt. Wir haben das Gegenteil gemacht.

Worauf freuen Sie sich besonders am neuen Standort?

Einerseits freue ich mich für das Personal. Wir haben 30 neue Mitarbeitende eingestellt. Das hat in der ganzen Filiale einen positiven Schub gegeben. Andererseits war der St.Galler Globus jahrelang eigentlich kein Globus, wie wir ihn gerne hätten: Ein bisschen hiervon, etwas davon – unsere Marke kam nie richtig zum Tragen. Am meisten freue ich mich daher darauf, wie die Leute auf den neuen Laden reagieren.

Die Stickereibörse gehört zu den prunkvollsten Gebäuden der Stadt. Ging es bei der Übernahme um die gute Lage und die zusätzliche Fläche oder hat auch die imposante Erscheinung des Gebäudes eine Rolle gespielt?

Als ich das Gebäude das erste Mal sah, war ich schon beeindruckt, wie schön es ist – ohne zu wissen, dass es irgendwann auf den Markt kommt. Als wir erfahren haben, dass es frei wird, haben unsere Überlegungen angefangen.

Das Gebäude passt perfekt zu uns. Es stammt aus der gleichen Zeit wie unsere ersten Warenhäuser und repräsentiert die Wurzeln unseres Unternehmens. Wir sind inspiriert von Le Bon Marché und Galerie Lafayette, den schönen, alten Warenhäusern dieser Welt. So etwas im Kleinen in St.Gallen zeigen zu können, ist traumhaft.

Bislang waren Börsen und Banken im Gebäude untergebracht. Wo liegen die grössten Herausforderungen beim Umbau?

Anfang Februar haben wir das Okay vom Verwaltungsrat bekommen. Die grösste Herausforderung war, dass es schnell geht. Viele hätten Herbst 2024 für realistisch gehalten. Das Team hat es geschafft, dass wir diesen September eröffnen können. Das ist eine Spitzenleistung.

Der Ausbau der neuen Filiale ist ein Projekt für die Zukunft. Lässt sich denn überhaupt sagen, ob es langfristig einen Globus in St.Gallen geben wird?

Globus gibt es seit 120 Jahren. Das Unternehmen hat zwei Weltkriege, Krisen und Rezessionen überlebt. Wenn es das geschafft hat, bin ich überzeugt davon, dass ihm das auch zukünftig gelingt. Das Wichtigste ist, dass man immer genau beobachtet, was die Kundschaft will. Wenn man das Gespür für die Kundschaft verliert, wird es schwierig.