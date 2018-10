Neue Einsatzkräfte für die Stadtpolizei St.Gallen Zwölf Stadtpolizisten haben gestern ihren Dienst angetreten. Zudem haben sieben Absolventinnen und Absolventen den Grundkurs Sicherheitsassistenz erfolgreich absolviert. Weiter wurde Benjamin Rebsamen zum Offizier befördert.

Die neuen Stadtpolizisten mit Stadträtin Sonja Lüthi und Kommandant Ralph Hurni (rechts). (Bild: PD)

Zwölf neue Einsatzkräfte stehen seit gestern neu im Dienst der Stadtpolizei St. Gallen. Kommandant Ralph Hurni hat die neuen Polizeiangehörigen am Freitag feierlich aufgenommen. Zudem wurden sieben Absolventinnen und Absolventen in die Pflicht genommen, welche den Grundkurs Sicherheitsassistenz erfolgreich absolviert haben. Anlässlich der Feier der neuen Einsatzkräfte wurde Benjamin Rebsamen, Leiter Gewerbe- und Verkehrsbewilligungen, zum Offizier befördert, wie es in der Mitteilung heisst.

Stadträtin Sonja Lüthi beförderte am Freitagnachmittag in Amriswil an der Polizeischule Ostschweiz nach einer einjährigen Ausbildung zwei Aspirantinnen zu Polizistinnen sowie zehn Aspiranten zu Polizisten. Sie haben die Berufsprüfung zur Polizistin und zum Polizist mit eidgenössischem Fachausweis erfolgreich bestanden. Ihren Dienst haben sie gestern Montag aufgenommen und arbeiten nun im Sicherheits- und Verkehrsbereich der Stadtpolizei St. Gallen.

Rebsamen wird zum Leutnant befördert

Weiter wurden fünf Absolventinnen und zwei Absolventen des Grundkurses Sicherheitsassistenz am selben Abend in die Pflicht genommen. Sie haben ihre Ausbildung im April erfolgreich abgeschlossen und arbeiten bereits seit dem 1. Mai bei der Stadtpolizei St. Gallen. Die anschliessende Feier fand in der Kirche Linsebühl statt.

Der 31-jährige Benjamin Rebsamen ist seit 2014 Leiter Gewerbe- und Verkehrsbewilligungen sowie gleichzeitig stellvertretender Bereichsleiter Bewilligungen. Er wurde am Freitagabend feierlich zum Offizier befördert. Mit der Beförderung zum Leutnant wird Benjamin Rebsamen ab sofort Bereitschaftsdienst als Offizier der Stadtpolizei St. Gallen leisten. (stapo/ren)