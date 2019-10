Neue digitale Anzeigen für den Bahnhof Gossau Die SBB installieren derzeit auf den Perrons digitale Anzeigen der jüngsten Generation. Laura Widmer

Einer der neuen Anzeiger am Bahnhof Gossau. (Bild: Alexa Meier)

Die mechanischen Anzeigen mit dem Fallblattsystem haben ausgedient und werden bis 2021 vollständig ersetzt. Nun sind die Bahnhöfe in Gossau, Flawil und Uzwil an der Reihe: Die SBB installieren diese Woche auf den Perrons neue Digitalanzeigen.

Diese sind in zwei Abschnitte unterteilt und deshalb flexibel einsetzbar. Der linke Teil bleibt statisch, während der rechte Teil periodisch wechselt. Zudem soll die Lesbarkeit verbessert sein. Insbesondere bei Informationen zu Störungen im Bahnbetrieb sollen die neuen Anzeigen von Vorteil sein, schreiben die SBB in einer Mitteilung. Auch Gleisänderungen können darauf zusätzlich zu den Durchsagen per Lautsprecher kommuniziert werden.

LCD-Bildschirme werden nicht ausgetauscht

Die ersten Anzeigen mit dieser Technologie haben die SBB im Juli 2017 in Freiburg installiert. In Gossau werden insgesamt sieben doppelseitige Anzeigen installiert. Die Kosten für die HD-Anzeigen sind gemäss Mitteilung der SBB 30 bis 45 Prozent tiefer als bei der bisher eingesetzten Technologie.

Unter den 2100 Perronanzeigern in der Schweiz gibt es gemäss den SBB noch 800 mechanische. Die übrigen Anzeigen funktionieren mit LCD-Technologie. Erst am Ende ihrer Lebensdauer sollen sie durch die neue Display-Generation ersetzt werden. Die neuen Perronanzeigen werden vor allem auf der Ost-West-Achse installiert, unter anderem am Bahnhof Genf, am Genfer Flughafen und teilweise auch in Bern und Lausanne.