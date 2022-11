Neue Ausstellung So nahm Weihnachten seinen Anfang: Spurensuche im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen Die Weihnachtsausstellung des Historischen und Völkerkundemuseums in St.Gallen ist den Ursprüngen des Fests gewidmet. An dessen Anfang stand die Verehrung der Sonne.

Vom Schlangengefäss zum Christbaum: Die Weihnachtsausstellung des HVM geht der Frage nach, wie das Fest entstand. Bild: Benjamin Manser

Die Vorzeichen mehren sich: Die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» funkelt in den Gassen und Strassenzügen, der Weihnachtsmarkt ist zurück und am Sonntag ist bereits der 1. Advent, samt Christbaum-Vernissage auf dem Klosterplatz. Während bei einigen der Weihnachtsstress einsetzt, machen die Ausstellungsmacherinnen und -macher des Historischen und Völkerkundemuseums (HVM) einen Schritt zurück: In der diesjährigen Weihnachtsausstellung beleuchten sie die Ursprünge des christlichen Fests und stellt es in einen grösseren Zusammenhang.

Begleitprogramm: Der Baum des Monats und die Funde in Kempraten Das Begleitprogramm zur Ausstellung «Weihnachten – Archäologie eines Festes» beinhaltet Führungen, Vorträge sowie am 28. Dezember, 18 Uhr, eine Erzählnacht zu Rauhnächten. Am Sonntag um 11 Uhr, sowie am 21. Dezember (Tag der Wintersonnenwende) und am 18. Januar, jeweils um 18 Uhr, führt Kuratorin Rebecca Nobel durch die Ausstellung. Eine Familienführung gibt es am 11. Dezember um 11 Uhr. Historiker Peter Müller hält am 18. Dezember, 11 Uhr, einen Vortrag zum «Baum des Monats» mit Fakten, Fotos und Geschichten zum Christbaum. Am 15. Januar, 11 Uhr, referiert Archäologin Regula Ackermann zum Fund des Mithras-Tempels in Kempraten bei Rapperswil. (mha)

Der Titel «Weihnachten - Archäologie eines Festes» macht es deutlich: Es handelt sich um eine archäologische Ausstellung. Christliche Reliquien gibt es aber nicht zu sehen, auch keine Krippen oder Ausgrabungsfunde von Christbaumschmuck. Stattdessen erzählen Radanhänger aus der Bronzezeit, ein Mithras-Altar, ein Schlangengefäss oder auch ein Jesuskind-Gebäckmodel davon, wie aus der Sonnenanbetung das Weihnachtsfest entstand.

Kein Christbaumschmuck, sondern Radanhänger aus der Bronzezeit: Sie können als Sonnensymbol gedeutet werden. Bild: Benjamin Manser

25. Dezember als Tag der Wintersonnenwende

In der Mitte des Ausstellungssaals steht ein kleiner Tannenwald und mitten darin, auf einem kleinen Podest, ein Christbaum. Er ist bunt geschmückt mit Stücken aus der Sammlung des St.Galler Künstlers David Bürkler. «Ein erleuchteter Weihnachtsbaum erfreut uns», sagt Kuratorin Rebecca Nobel. «Vielleicht ist es deshalb heute noch ein so wichtiges Fest, auch für Leute, die nicht religiös sind.»

Kuratorin Rebecca Nobel. Bild: Benjamin Manser

Bis ins 16. Jahrhundert galt der 25. Dezember als Tag der Wintersonnenwende, also als kürzester Tag des Jahrs. «Die Leute in der Steinzeit lebten nicht einfach vor sich her», sagt Nobel. Sie stellten astronomische Beobachtungen an, fixierten so – und aufgrund der Veränderungen in der Natur – wichtige Termine. Wann Zeit war für Aussaat oder Ernte, war nicht dem Zufall überlassen. Die Wintersonnenwende markierte das Ende des dunklen, kalten Winters. «Dass die Tage wieder länger wurden, signalisierte: Mit dem Kosmos ist alles in Ordnung, der Frühling kehrt zurück.»

Aus der Sonnenanbetung wurde die Anbetung von Sonnengottheiten. Sei es der ägyptische Gott Re, der in einer Barke über den Himmel fuhr, oder Mithras, der von einem Mysterienkult verehrt wurde. Nur Eingeweihte (ausschliesslich Männer) hatten Zutritt zum Kult, die Riten wurden geheim gehalten. 2015 fanden Kantonsarchäologinnen und -archäologen in Kempraten einen Mithras-Tempel, ein sogenanntes Mithräum. Das Heiligtum ist erst der dritte solche Fund in der Schweiz. In der Ausstellung sind einige der Fundstücke zu sehen, darunter ein kleiner Altar.

Der Mithras-Altar wurde in Kempraten gefunden. Bild: Benjamin Manser

Das Ende des Mithraskults

Das Christentum breitete sich aus und der Mithraskult verschwand. Historiker Peter Müller sagt: «Wir sind immer so fixiert auf Gallus und das Kloster. Aber Religionen gab es schon viel länger, das Christentum kommt spät.» Am Zürichsee wurde Mithras angebetet – der Tempel stammt aus dem 3. und 4. Jahrhundert – da existierte St.Gallen noch gar nicht. Gallus soll 612 hierher gezogen sein. Übrigens: Die ersten nachgewiesenen Christen lebten in oder bei Mels. Funde, die das belegen, sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Und es ist nicht zufällig, das Christus oft mit einem Strahlenkranz dargestellt wird.

Historiker Peter Müller. Bild: Benjamin Manser

Heute hat die Wintersonnenwende – tatsächlich ist sie am 21. Dezember – an Bedeutung verloren. Kuratorin Rebecca Nobel sagt: «Wir befinden uns dann alle in Weihnachtsstimmung und im Stress, die letzten Geschenke und den Wein fürs Festessen zu besorgen.» Angst, es könnte für immer dunkel bleiben, haben wir nicht mehr. Und trotzdem hängen wir Sterne ins Fenster und schmücken den Christbaum mit Kerzen.