Neubau «Wir sind am Ende einer langen Durststrecke»: Nach über zehn Jahren wurde in Gossau der Grundstein für ein neues Quartier gelegt Das Gebiet in Gossau zwischen Andwilerstrasse, Eschenstrasse und der Autobahnunterführung wird neu gestaltet. Die Bauarbeiten haben mit dem Abriss bereits begonnen.

An der Andwilerstrasse in Gossau entstehen 34 Mietwohnungen und zwei unterirdische Garagen. Visualisierung: PD

Baueingabepläne, eine Tageszeitung, Modelle der Kunstobjekte «Kraftorte» und eine entsprechende Broschüre sind in der silbrigen Kiste, die auf dem Bauplatz an der Andwilerstrasse in Gossau vergraben wird. Wo genau die Kiste in die Erde kommt, ist nicht zufällig gewählt: Unter die Bodenplatte im zweiten Untergeschoss der geplanten Einstellhalle der Schwizer Immobilien AG.

Bruno Schwizer gab 2012 den Anstoss für jenen Sondernutzungsplan, der jetzt das Teilstück der Andwilerstrasse zwischen Eschenstrasse und der Autobahnunterführung regelt. Dieses Gebiet wird neu gestaltet; es wird ein neues Quartier entstehen. Bestandteil ist auch ein neues Depot der Regiobus AG.

«Wir sind am Ende einer langen Durststrecke», sagte Schwizer an der Grundsteinlegung am Freitagvormittag. Zehneinhalb Jahre Planung seien schon ein wenig lange. Es habe viel Durchhaltewillen und Nerven gekostet. Aber jetzt starte eine neue Etappe. Stadtpräsident Wolfgang Giella sprach ebenfalls von einer langen Planungsphase. Dafür gebe es einige Gründe: Wechsel bei den Grundeigentümern, Unklarheiten mit dem Kanton, Interessenskonflikte bei den Gewässern und nicht zuletzt Einsprachen beim Auflageverfahren.

34 Mietwohnungen mit guten Grundrissen

Verschiedene Gebäude und eine Kirche wurden abgerissen, die Bagger sind bereits aufgefahren, die Grundsteinlegung war nun am Freitag. Die Motivo AG St.Gallen als Totalunternehmerin und die beiden Bauherrschaften, die Schwizer Immobilien AG und die Aurora Anlagestiftung St. Gallen, haben zu einer kleinen Feier eingeladen.

Von links: Hans Thomann (Kunst am Bau), Bruno Schwizer (Schwizer Immobilien AG), Silvan Schneider (Pensionskasse Stadt St.Gallen) und Ugur Uzdemir (Motivo AG). Bild: Rita Bolt

An der Andwilerstrasse werden vier Mehrfamilienhäuser mit 34 Mietwohnungen und zwei unterirdischen Einstellgaragen realisiert. Beide haben je eine Einfahrt direkt ab der Andwilerstrasse. Die südliche Garage wird zweigeschossig. Das zweite Untergeschoss baut die Schwizer Immobilien AG. Ein Teil der 60 Meter langen und 30 Meter breiten Garage sei Lagerraum. Die 40 Parkplätze seien für die Mitarbeitenden und die Geschäftsfahrzeuge gedacht.

Bauherrschaft der Mehrfamilienhäuser ist die Aurora Anlagestiftung. Es würden zweieinhalb- bis fünfeinhalb-Zimmer-Mietwohnungen mit guten Grundrissen und zeitgemässem Ausbau entstehen. Die ersten Wohnungen sollten im November 2024 bezugsbereit sein.

Zwei Skulpturen als Kunst am Bau

Vor den Gebäuden an der Andwilerstrasse soll es zwei Kraftorte geben: zwei Figuren, die auf je einer grossen Eisenkugel balancieren. Eine Figur balanciert auf einem Bein, die andere auf dem Kopf. Die Kunst am Bau wird vom St.Galler Hans Thomann geschaffen und von der Motivo AG finanziert. «Die beiden Skulpturen signalisieren den städtischen Raum von Andwil herkommend», schreibt Thomann zum Werk. «Dadurch animieren die beiden Figuren zu langsamer und aufmerksamer Fahrweise.» Die Gesamthöhe der Skulpturen beträgt 2,6 Meter.