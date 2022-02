Neubau An der St.Gallerstrasse in Gossau wird gebaut: Hier entstehen drei neue Wohnhäuser An der St.Gallerstrasse entstehen 17 Mietwohnungen: Bezugsbereit sind sie voraussichtlich Ende 2023.

Zwei der Mehrfamilienhäuser liegen an der St.Gallerstrasse, das dritte Haus wird an der Kirchstrasse gebaut. Visualisierung: PD

An der St.Gallerstrasse sind Bagger aufgefahren. Zwischen dem Restaurant Hirschen und der Gätzi Sport AG, auf dem ehemaligen Gelände der Garagen Neudorf-Grünegg AG, wird rückgebaut. Insgesamt werden drei Wohn- und Gewerbehäuser sowie die ehemalige Garage der Latzer AG an der Kirchstrasse dem Erdboden gleichgemacht.

Schon bald beginnt der Aushub

Der Rückbau sollte schon bald abgeschlossen sein. Es dürften etwa 1000 Kubikmeter Abbruchmaterial zusammenkommen. «Die Baubewilligungen für die drei Neubauten liegen vor», sagt Theo Angehrn, Bauleiter der Baumananger AG aus Rickenbach. Mit dem Aushub könne dann begonnen werden.

Auf einem Gelände von 2267 Quadratmetern werden drei Mehrfamilienhäuser mit 17 Mietwohnungen entstehen. Bauherrin ist die D + D Immobilien AG aus Horn, die das Projekt «Trium in Centro» realisieren wird. Zwei Mehrfamilienhäuser liegen direkt an der St.Gallerstrasse, das dritte Haus liegt an der Kirchstrasse. Laut Bauleiter Angehrn sollen die Zweieinhalb- bis Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen Ende 2023 bezugsbereit sein. Zwischen den Wohnhäusern wird eine Grünzone mit einem Spielplatz angelegt.

Wegen der Lage werden es Mietwohnungen

Das «Trium in Centro» hat das Rickenbacher Architekturbüro Maerz AG entworfen. In etwa das gleiche Objekt wie in Gossau, allerdings mit Eigentumswohnungen, wurde unter dem Namen «Nova Ecclesia» in Egnach realisiert. Der Grund, warum es in Gossau Mietwohnungen werden, wird von der Bauherrschaft mit der Lage begründet. «Die Überbauung ist mitten in der Stadt und gut erschlossen.»

Der Ausbaustandard und das Design der Wohnungen in Gossau stelle hingegen so manche Eigentumswohnung in den Schatten. «Highlights sind die beiden Terrassen auf den Wohnhäusern an der St.Gallerstrasse, die in die Giebel hinein gebaut werden», sagt Angehrn. Beide Attika-Wohnungen haben viereinhalb Zimmer. «Der Dachaufbau mit diesen Terrassen ist anspruchsvoll», sagt der Bauleiter. Alle Wohnungen seien mit offener Küche und Kücheninsel modern gestaltet. «Zudem weisen vor allem die Apparate und Küchengeräte einen hohen Standard auf.»

Auf den Wohnhäusern werden Dachterrassen eingerichtet. Visualisierung: PD

Den drei Mehrfamilienhäusern sind 436 Quadratmeter Gewerbefläche angegliedert. Wie diese Flächen dereinst genutzt werden, sei noch offen. Die Fläche könne unterteilt werden und eigne sich gleichermassen für Praxen, Büros oder Verkaufsräume. Es habe bereits schon Mietanfragen gegeben, weiss Angehrn.