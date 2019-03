Nein zum Mittagstisch für alle in der Stadt St.Gallen Eltern müssen weiterhin für die Betreuung ihrer Primarschulkinder am Mittagstisch bezahlen: Das Stadtparlament hat eine Motion der SP/Juso/PFG-Fraktion, die eine Entlastung forderte, abgelehnt. Daniel Wirth

Der Mittagstisch im Schulhaus Bürgli ist Teil der flächendeckenden Tagesbetreuung in der Stadt. (Bild: Hanspeter Schiess (12. Dezember 2018))

Gleich drei Vorstösse, welche die ausserfamiliäre Tagesbetreuung von Schulkindern thematisierten, haben das Stadtparlament beschäftigt. Die SP/Juso/PFG-Fraktion hatte im Herbst 2018 eine Motion für kostenlose Mittagstische für Primarschüler eingereicht. Dieses Angebot sollte analog zur Oberstufe gratis werden. In ihrem Vorstoss forderten die Linken eine Änderung der Schulordnung. Die Betreuung sollte in Zukunft kostenlos für alle Familien angeboten werden. Einzig die Mahlzeiten sollten die Eltern selber bezahlen müssen.

Der Stadtrat wollte die Motion nicht überwiesen haben. Die Kostenbeteiligung der Eltern sei ein wichtiger Eckpfeiler beim Ausbau der Tagesbetreuung, sagte Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit – nachdem er sich als Erstes für falsche Zahlen in der stadträtlichen Vorlage entschuldigt hatte. Würde die Motion «Mittagstisch für alle!» angenommen, entstünden Mehrkosten, die, würde der Ausbau der Infrastruktur voll berücksichtigt, in die Millionen gingen, sagte Buschor. Der Schuldirektor erhielt Support von den Bürgerlichen. Karl Schimke (FDP) sagte, der Ausbau der Tagesbetreuung sei wichtig, aber das Fuder dürfe nicht überladen werden. Remo Wäspe (SVP) sagte, Kinder sollten nach Möglichkeit zu Hause bei den Eltern das Mittagessen einnehmen, die Linken verfolgten mit ihrer Motion nur ein Ziel: «Die Tageschule».

SP und Grüne allein auf weiter Flur

Anja Signer-Bürkler sagte namens der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen, ein bedarfsgerechtes Angebot in der Tagesbetreuung heisse ein Angebot für alle. Grüne und Junge Grüne seien einstimmig für die Erheblicherklärung der Motion. Das waren freilich auch die Motionäre. «Kinder sind unsere Zukunft», sagte die Sozialdemokratin Marlene Bodenmann. Und an die Adresse von Remo Wäspe richtete sie folgenden Satz: «Es gibt Eltern, die arbeiten, weil sie arbeiten müssen.» Sie beobachte Primarschüler, die schon um 12.30 Uhr wieder vor dem Schulhaus seien, weil von den Eltern über Mittag niemand daheim sei und sich einen Mittagstisch für ihre Kinder nicht leisten könnten. Gut betreute Kinder seien ein Gewinn für die Gesellschaft, sagte Bodenmann. Sie forderte das Stadtparlament auf, ein mutiges Zeichen zu setzen und die Motion an den Stadtrat zu überweisen. In der Abstimmung kamen SP und Grüne auf 24 Stimmen, die Gegner auf 31. Über zehn Prozent des Parlaments waren gestern zu Beginn der Sitzung abwesend.

Die SVP-Fraktion hatte eine Interpellation eingereicht. Sie wollte vom Stadtrat wissen, weshalb die einzelnen Ausbauschritte in der Tagesbetreuung nicht – analog dem Fernwärme- oder Glasfasernetz – als eine einzige Vorlage dem Stimmvolk als Rahmenkredit zur Abstimmung vorgelegt werde. Markus Buschor sagte, das sei nicht vergleichbar; auf die Bedürfnisse in den einzelnen Quartieren müsse individuell reagiert werden.

Verwerfungen bei den Finanzen

Der Freisinnige Karl Schimke wollte vom Stadtrat in einer Interpellation wissen, wie es mit der Tagesbetreuung weitergehe. Der FDP-Mann sagte, die Kosten für den Ausbau der Tagesbetreuung hätten ihm vor zwei Jahren Bauchschmerzen bereitet, heute werde es ihm wegen der Kosten schwindelig. Die Abweichung betrage mehr als zehn Millionen Franken. Markus Buschor wehrte sich gegen den Vorwurf, die Stadt baue Provisorien, die Luxusschlössern gleichkämen. Aber Kostenschätzungen beim Ausbau der Infrastruktur in der Tagesbetreuung seien enorm schwierig.