Naturschutzgebiet Wenn der Gemeindepräsident Bäume pflanzt: 30 Freiwillige engagieren sich trotz Schneegestöber in der Steinacher Bleiche Unter dem Motto «Steinach packt an» hatte die Gemeinde am vergangenen Samstag zum Pflege- und Pflanzungstag im Naturschutzgebiet Schöntal geladen. Rund 30 Freiwillige kamen trotz Wetterpech. Mit dabei: Gemeindepräsident Michael Aebisegger.

Bei der Pflanzarbeit beteiligte sich auch Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Bild: Fritz Heize

Das Naturschutzgebiet in der Steinacher Bleiche hat mit der Gemeinschaftsarbeit am vergangenen Samstag eine erste Aufwertung erfahren. Auf dem Parkplatz des Sportplatzes Bleiche konnte Gemeindepräsident Michael Aebisegger an die 30 Personen begrüssen, die sich für den Anlass im Naturschutzgebiet gegenüber der ARA Morgental gemeldet hatten – und trotz des Schneefalls gekommen waren.

In Gruppen aufgeteilt machten sich die Anwesenden unter der Leitung von Marco Käser, Mitarbeiter und Umweltingenieur bei der ARA Morgental, und Samuel Würth, Baumpflege Steinach, unter Mitwirkung des Gemeindepräsidenten zum Baumpflanzen auf. Laut Käser waren das 200 Pflanzen von 20 verschiedenen Arten.

Es soll einen weiteren Arbeitsmorgen geben

Zudem ist vorgesehen, die Begrenzung von der Bleichestrasse zum Naturschutzgebiet vom Zaun zu befreien und eine natürliche Begrenzung mittels einer Hecke zu schaffen. Dieser Arbeitsgang konnte nicht abgeschlossen werden. Es soll darum einen weiteren Arbeitsmorgen geben.

Das gemeinschaftliche Anpflanzen der 200 Sträucher hat begonnen. Bild: Fritz Heinze

Die Bilanz des Anlasses fiel positiv aus. Trotz Wetterpech war die Stimmung unter den Beteiligten gelöst. Und so zeigten sich sowohl Gemeindepräsident Michael Aebisegger als auch Marco Käser von diesem Arbeitsvormittag zu Gunsten der Natur recht begeistert. «Künftig wird dieses Gebiet, das vielen Steinachern in seiner Funktion unbekannt war, nach diesem Gemeinschaftswerk den Bekanntheitsgrad steigern können», sagte Käser.