Steinach will das Naturschutzgebiet Schöntal aufwerten

Die Gemeinde Steinach will das Naturschutzgebiet Schöntal an der Bleichestrasse neu bepflanzen. Dies soll in einem ersten Schritt vor allem mit der Hilfe von Freiwilligen geschehen. Je nach Bedarf soll dann der Werkhof noch einen Teil der Arbeiten übernehmen.