Naturschutz Grosse Vision für ein grünes St.Gallen: Umweltverbände präsentieren 1500-seitiges Konzept mit Massnahmen für zwei Milliarden Franken Ein Wald auf der Kreuzbleiche, Steinach hinter der Altstadt öffnen, Autobahndeckel begrünen. Drei Jahre Analyse und Entwicklung stecken im Leitbild «Grünes Gallustal». Herausgekommen ist eine zwei Milliarden Franken teure Vision, wie die Stadt St.Gallen grüner werden kann, um den Problemen des Klimawandels zu begegnen und die Stadt lebenswerter zu machen. Was geschieht nun mit dem Konzept?

Autobahn überdecken und begrünen (im Bild bei der Militärkantine): «Grünes Gallustal» entwirft die Vision eines Grünkorridors durch die Stadt. Visualisierung:

GSI-Architekten

Es sind nur 14 Massnahmen, die ergriffen werden müssten, um St.Gallen fit für den Klimawandel zu machen. Doch diese 14 Massnahmen, die die Umweltverbände am Donnerstagabend vorstellten, haben es in sich. Drei Jahre arbeitete das St.Galler Architekturbüro GSI zusammen mit einem Expertenteam am Leitbild «Grünes Gallustal». Das 880'000 Franken teure Leitbild hatte der WWF St.Gallen in Auftrag gegeben. Die Trägerschaft des Projekts setzt sich zusammen aus WWF, Pro Natura, Naturschutzverein der Stadt, Birdlife und Heimatschutz.

Das Ziel: Aufzeigen, wie die Stadt St.Gallen sich auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten kann. Die Stadt selber hat zwar bereits verschiedene Massnahmen erarbeitet oder vorgeschlagen, etwa im Umweltkonzept, im Energiekonzept, im Klimabericht. Doch das geht der Trägerschaft hinter «Grünes Gallustal» nicht schnell genug. Und nicht weit genug.

Zahl der Tropennächte verdreifacht, Grünflächen grossräumig überbaut

Architektin Regula Geisser. Bild: Sabrina Stübi

Im Gegenteil, man bewege sich auf einer «fallenden Linie», so Regula Geisser, Mitinhaberin des Architekturbüros GSI. In den vergangenen 45 Jahren gingen in der Stadt 383 Fussballfelder Grünfläche verloren, ohne dass die Bevölkerungszahl gewachsen wäre, so Lukas Indermaur vom WWF. Die Zahl der Tropennächte habe sich von 1985 bis 2019 fast verdreifacht. Jetzt müsse es darum gehen, Baumbestand und ökologische Flächen grossflächig aufzubauen, sagte Geisser.

Lukas Indermaur, Geschäftsführer WWF St.Gallen. Bild: Nik Roth

Deswegen das Leitbild «Grünes Gallustal» – ein Grundlagenwerk. Auf 1500 Seiten werden nicht nur 14 Massnahmen erläutert, sondern auch der Ist-Zustand und Planungsgrundlagen analysiert. Dass Verbände dies eigenständig realisierten, sei einmalig in der Schweiz. Und ja, sämtliche Massnahmen seien umsetzbar. Kostenpunkt dafür: zwei Milliarden Franken. Der anvisierte Zeitrahmen: 20 Jahre. Macht pro Jahr 100 Millionen Franken. Das entspreche den Kosten für das geplante Busdepot Lerchenfeld. Lukas Indermaur sagt:

«Wenn der politische Wille da ist, kann man das Geld aufbringen.»

Die Massnahmen würden kosten, «aber es kostet noch viel mehr, wenn man nichts macht».

Das Herzstück: Ein zehn Kilometer langer Grünkorridor durch die Stadt

Mit dem Leitbild «Grünes Gallustal» wolle man eine Diskussion anregen, wie man der Stadt ein neues Gesicht geben könne. Biodiversität, Klimaresilienz, Lebensqualität sollen gesteigert werden. Kurz gesagt: weniger grau, mehr grün. Die 14 Massnahmen zeigen auf, wie das möglich wäre. Das Herzstück: ein zehn Kilometer langer Grünkorridor durch die ganze Stadt.

Auch in St.Fiden soll die Stadtautobahn überdecket und begrünt werden. Für weniger Lärm und mehr Grün. Visualisierung:

GSI-Architekten

Diese Massnahme ist zugleich die teuerste, komplexeste und langwierigste. Der Grünkorridor soll entlang der Talsohle durch die Stadt führen. Dafür wird die Stadtautobahn komplett überdecket. Der Deckel wird begrünt. Auch die Bahngleise zwischen Blumenbergplatz und Hauptbahnhof sollen überdacht und begrünt werden, ebenso wie die Autobahneinfahrt hinter der Militärkantine und ein Teil der Zürcher Strasse in Winkeln. Zum Grünkorridor gehören sollen auch der Spelteriniplatz, der Parkplatz zwischen Lokremise und Fachhochschule sowie die Wiese bei der Empa.

Dieser Grünkorridor reduziere die Hitzebildung mit Tausenden neuen Bäumen und Vegetationsflächen anstelle versiegelter Böden, heisst es in der Beschreibung. Von ihm aus sollen begrünte Querverbindungen geschaffen werden zu bestehenden Grünflächen und Wäldern.

Die Steinach plätschert durch die Moosbruggstrasse

Weitere Massnahmen werden in einem Film und in Visualisierungen anschaulich aufgezeigt: Überall grünt und blüht es, Menschen sitzen unter Bäumen im Schatten, flanieren auf Spazierwegen durch parkähnliche Landschaften, mitten in der Stadt. Um die Fussballfelder auf der Kreuzbleiche wächst ein Wald, die Steinach plätschert durch die Moosbruggstrasse und am Stadtpark vorbei, über die Fassaden der Olma-Hallen wuchern Pflanzen, der Platz um den Broderbrunnen wird zum Park. Auch Privatgärten sollen ökologisch aufgewertet werden.

Auch die Olma-Hallen sollen grüner werden: Die Fassaden könnten bepflanzt werden. Visualisierung:

GSI-Architekten

Man entwickele nicht nur Visionen, sondern sei schon aktiv daran, sie umzusetzen, sagte Regula Geisser. Aus einer Brache hinter dem Bahnhof St.Fiden entstand das Areal Bach als sozial-ökologisches Zentrum. Als Pilotprojekt würden Privatgärten einer grossen Wohnungsgesellschaft aufgewertet. Ausgearbeitet werden die Umgestaltung des Spelteriniplatzes und der Langgasse sowie der geplante Baumboulevard am Oberen Graben.

Ob die 1500-seitige Strategie Grünes Gallustal wirklich umgesetzt wird? Oder bleibt sie eine Utopie? Man spiele den Ball der Politik zu, sagte Lukas Indermaur. Und hoffe, ein Umdenken anzustossen.