Pupsende Schafe als Methangasverursacher und umweltschädliche Seide: So lehrreich ist die neue Ausstellung im Textilmuseum St.Gallen Klassisch und zeitgeistig zugleich: «Material Matters» vermittelt Geschichte der Fasern. Sie zeigt aber auch, wie ökologisch Materialien wirklich sind.

Im Faserkabinett, dem Herzstück der Ausstellung, kann man die guten und schlechten Seiten von Materialien kennen lernen. Bild: pd

Annina Weber und Ilona Kos können es noch immer kaum glauben. Die Herstellung von Seide belastet die Umwelt am stärksten. Mehr als jene der wasserliebenden Baumwolle, mehr als jene von Polyester, dessen Basis Erdöl ist. Zu diesem Schluss kommt die Empa. Die Materialprüfungsanstalt hat im Auftrag des Textilmuseums eine Ökobilanz verschiedener Materialien erstellt. Im sogenannten Faserkabinett, dem Herzstück der neuen Ausstellung «Material Matters», ist ersichtlich, wie sich die Kleidung, die man trägt, auf das Klima auswirkt.

Die Statistiken zeigen: Die Seide ist ein Naturprodukt mit Nebenwirkungen. Seidenraupen ernähren sich von Maulbeerbaumblättern. Weber erklärt:

«Maulbeerbäume werden oft als Monokulturen angebaut, sie brauchen viel Wasser und Düngemittel, die auf Rohöl basieren. Daher die schlechte Ökobilanz.»

Flicken und erst noch so, dass man es sieht

Im Faserkabinett kann man stundenlang verweilen. Mehr über die Materialien erfahren, dank steckbriefartiger Beschriebe. Sie fühlen, anhand der Stoffmuster. Eine gute Idee in Zeiten von Corona? «Mit dem Auge allein kann man einen Stoff nicht erfassen. Gerade in einem Textilmuseum erwartet man Sinnlichkeit. Im Raum stehen viele Flaschen Desinfektionsmittel bereit», beruhigt Weber. Für jedes Material empfehlen die Kuratorinnen den Besuchern eine bessere Alternative. «Peace Silk» etwa, oft beschrieben als gewaltfreie Seidenzucht. Anders als bei der herkömmlichen Herstellung werden die Kokons nicht in heisses Wasser geworfen und die Raupen nicht abgetötet, um den Seidenfaden gewinnen zu können. «Die Tiere können ihre Metamorphose abschliessen», sagt Weber.

Ein Film zeigt, wie in einem aufwendigen Verfahren aus Buchenholz cellulosische Chemiefasern entstehen. «Wohl ein Rätsel für viele», sagt Weber. Und man bekommt erklärt, warum Wolle mehr zum Treibhauseffekt beiträgt als viele Kunstfasern: Wegen der pupsenden Schafe, die Methangas produzieren. Ausser man handhabt es wie die Londoner Künstlerin Celia Pym. Sie ist mit einem gestrickten Kinderpullover in der Ausstellung vertreten. 1951 hat ihre Mutter ihn getragen, 1982 Pyms Bruder. Das Stück existiert noch immer, mehrfach geflickt. So, dass man die Eingriffe sieht.

Pym will nicht vertuschen, sie ist stolz auf das Flickwerk, will ihm das Beschämende nehmen. «Visible mending» nennt sich diese Bewegung.

Allmählich findet sie den Weg in die Schweiz. In Luzern repariert Textildesignerin Anne Schlüter beschädigte Kleidung sichtbar. «The hole story» heisst ihre Firma. Die Lochgeschichte.

Ratschläge für Modegutmenschen

«Material Matters» ist kein optisches Spektakel, dafür liefert die Ausstellung viele Informationen. Sie kritisiert das schnelllebige Modegeschäft, ohne es zu thematisieren. «Material Matters» ist damit auch ein Appell, sich zum Modegutmenschen zu entwickeln. Gründe dafür gibt es viele, das zeigt die Schau eindrücklich. Auch in emotionalen Bildern. An den Wänden rund um das Faserkabinett sind Fotostrecken zu sehen, die aufrütteln. Etwa jene vom vertrockneten Aralsee. Sein Wasser ist in die umliegenden Baumwollplantagen gesickert. Das Textilmuseum folgt mit «Material Matters» dem Zeitgeist. Mode von nachhaltigen Labels, wieder selber an der Nähmaschine sitzen, Kleider tauschen, alles angesagt. Die Themenwahl mag an den jungen Kuratorinnen liegen oder aber an der Strategie, jüngeres Publikum anzuziehen, das sich für mehr als Stickereien interessiert. Vielleicht auch an beidem.

Als Baumwolle Ende des 19. Jahrhunderts Leinen als beliebtestes Material ablöste, waren Empirekleider aus Musselin in Mode. Bild: pd

In den zwei Räumen, in denen es um die Geschichte der Materialien geht, zeigt sich die Ausstellung aber doch ziemlich klassisch. Zu sehen sind 60 Kleidungsstücke, an denen aufgezeigt wird, wie etwa Baumwolle Anfang des 19. Jahrhunderts das gute alte Leinen abgelöste. Gerade für feine Empirekleider eignete sich Baumwolle perfekt. Sie reichten bis zum Boden, galten trotzdem als unsittlich. «Weil man nicht mehr viele andere Schichten darunter trug und sich die Beine abzeichneten», sagt Kuratorin Ilona Kos. Die Exponate reichen vom Hochzeitskleid bis zur Jeans. Der Hose, die einst Arbeitsbekleidung der Goldgräber war, dann It-Piece von Filmstars wie Marlon Brando und Zeichen des Protests in der Jugendbewegung. Heute ist die Jeans keine Botschaft mehr, sondern Mode. Immer mehr Labels mischen mit und längst steht nicht mehr nur das ikonische Model 501 von Levi’s zur Auswahl.

Böse Stoffe, gute Stoffe

Auch den Chemiefasern, jenen aus Holz und aus Erdöl, widmet sich «Material Matters». 1898 wurde das Spinnverfahren für Viskose patentiert. «Lange hatten die Menschen von dieser Kunstseide geträumt», sagt Kos. Sie erhofften sich davon Eleganz für alle. Doch sie glänzte zu künstlich, liess sich nicht waschen. Die Erfindung hatte Startschwierigkeiten. Ab den 1970er-Jahren dann gab es erste Berichte über kleinste Plastikteile, die in synthetischen Fasern enthalten sind und die Meere verschmutzen.

Kunstvolle Kleider von den Labels Issey Miyake und Krizia: Beide aus Polyester und mit thermofixierten Plisseefalten. Die Ausstellung zeigt anhand von 60 Kleidungsstücken die Geschichte der Materialien auf. Bild: Textilmuseum/Michael Schoch

Kleidungsstücke aus nur einem Material, es gibt sie nur noch selten. «Auch die hochwertigen Labels setzen oft auf Mischgewebe», sagt Kos. Einerseits aus Preisgründen, andererseits um die Kreationen zu optimieren. In Verruf geratene Materialien haben dann plötzlich doch eine gute Seite. Polyacryl etwa mache Wolle robuster, sagt Kos. Und Elasthan die hautenge Skinny Jeans erst erträglich.