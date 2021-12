Naturmuseum St.Gallen 30 Millionen Vögel sterben im Jahr wegen Katzen – stimmt diese Zahl? Wie gefährlich sind Katzen für den Vogelbestand? Oder könnten sich Katzen positiv auf den Vogelbestand auswirken? Diesen Fragen ging ein Ornithologe im Naturmuseum St.Gallen nach. Seine Antworten: sehr vielschichtig.

Vor allem Spatzen fallen Katzen zum Opfer, wie eine englische Studie gezeigt hat. Bild: Getty

Ornithologe Martin Weggler bringt es sofort auf den Punkt: «Katzen und Vögel, das ist ein furchtbar belastetes Thema. Es spaltet die Leute in Katzenhasser und Katzenliebhaber.» Der Vogelkundler gehört zu den Katzenhassern, weil er aber auch Wissenschafter ist, betrachtet er das Thema sachlich. Am Mittwochabend hat er im Naturmuseum St.Gallen zu Katzen und Vögeln referiert. Das Naturmuseum hatte ihn anlässlich der Ausstellung «Die Katze: unser wildes Haustier» eingeladen.

Katzen und Vögel: Dieses Thema ist komplexer, als man meinen könnte. Etwa die Frage, inwiefern Katzen Vogelarten gefährden. Die Antwort darauf fällt anders aus, je nachdem, ob man den Vogelbestand weltweit betrachtet oder jenen in Mitteleuropa. Weggler nimmt in seinem Vortrag denn auch verschiedene Perspektiven ein und stellt gar die Frage: «Sind Katzen Vogelschützer?»

Weltweit betrachtet, haben Katzen Vogelarten ausgerottet

Erst Ende September hiess es, im Naturschutzgebiet Andwiler Moos würden Katzen wildern. Wie viele Vögel in der Schweiz jedes Jahr wegen Katzen sterben, dazu kursieren verschiedene Zahlen. Jüngst hat der Bund in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage erklärt, es seien an die 30 Millionen. Gemäss Statista, einem deutschen Portal für Statistiken, lebten 2020 rund 1,7 Millionen Katzen in der Schweiz. Damit würde jede Katze pro Jahr 17 bis 18 Vögel töten.

Und genau so würden die meisten Schätzungen entstehen, sagt Martin Weggler. Man multipliziert die Katzenpopulation mit der geschätzter Anzahl Vogelopfer. «Dabei wird ausser Acht gelassen, dass nicht alle Katzen nach draussen können.»

Martin Weggler vom Ornithologiebüro Weggler hat am Mittwoch im Naturmusem St.Gallen einen Vortrag gehalten. Bild: Marlen Hämmerli

Weltweit gesehen hätten die Katzen massgeblich dazu beigetragen, Vogelarten zu bedrohen oder gar auszurotten. Weggler nennt Zahlen. Seit 1492, der Entdeckung Amerikas, sind 183 Arten ausgestorben. Bei 112 Arten waren Hauskatzen ein wichtiger Grund. Jedoch waren viele Arten auf Inseln beheimatet, wo es vorher keine Fressfeinde gab. Bis der Mensch die Katze mitbrachte. Weggler fasst zusammen: «International sind verwilderte und wildernde Hauskatzen ein riesiges Problem.» 1469 Vogelarten sind heute weltweit bedroht. 222 stehen kurz vor dem Aussterben. «Hauskatzen sind oft ein wesentlicher Grund.»

Etwas anders ist die Situation in Mitteleuropa und damit der Schweiz. Es gibt Dutzende menschgemachte Bedrohungen für Vögel: Überbauungen, die keine Nistplätze mehr bieten. Nahrungsentzug durch Pestizide und Jagd. Kollisionen mit Glasscheiben, beleuchteten Objekten, mit Leitungen oder Autos. Katzen scheinen nicht der Hauptgrund zu sein für das Schwinden von Vogelarten.

Was können Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer tun? Wichtig sei, den Katzenbestand zu reduzieren, sagt Ornithologe Martin Weggler. Das heisst: Keine Spontankäufe und die Katze später aussetzen. Katzen kastrieren lassen. Wenn möglich, die Katze als Stubentiger halten. Das ist gut möglich, wenn sie seit klein auf daran gewöhnt ist und ihr Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden. Nistkästen und Vogelhäuschen nicht so platzieren, dass sie als Vogelfallen für Katzen dienen. Futterhäuschen und Vogeltränken mindestens zwei Meter vom Gebüsch entfernt aufstellen. Sonst können sich Katzen unbemerkt anschleichen. Naturnahe Gärten mit Stauden, Sträucher und Bäume bieten den Vögeln Versteckmöglichkeiten. Gut ist auch Dornengestrüpp, dem Katzen fern bleiben. Während der Brutzeit, also von April bis August, sollte man die Katze wenn möglich morgens nicht rauslassen. (mha)

Auf dem Speisezettel stehen vor allem kleine Vögel

Eine englische Studie hat gezeigt, welche neun Vogelarten vor allem auf dem Jagdzettel der Katze stehen: Spatz, Blaumeise und Amsel gehören zu den am häufigsten getöteten.

Schaut man sich an, wie sich der Bestand dieser neun Arten verändert hat, zeigt sich: Bei sieben hat der Bestand zugenommen, bei einer Art – dem Star – ist er gleichbleibend. Nur beim Grünfink zeigt sich eine negative Tendenz. Martin Weggler sagt: «Über den Daumen gepeilt heisst das: Man kann daraus nicht ableiten, dass sich die Katze negativ auswirkt.»

Katzen jagen Vögel, aber nicht nur. Bild: Getty

Fällt ein Vogel einer Katze zum Opfer, dürfte er bereits geschwächt sein. Darauf weist eine andere Studie aus England hin. Dabei wurde das Fettdepot von Vögeln untersucht, die gegen eine Scheibe geflogen oder wegen einer Katzen ums Leben gekommen waren. Bei den Katzenopfern war das Fettdepot durchwegs deutlich niedriger. Auch würden Katzen Vögel manchmal nicht selbst erledigen, sondern Kadaver davon tragen.

Auch Mäuse werden Vögeln gefährlich

Für eine Waldlaubsänger-Studie wurden im Jura, in Glarus und im Thurgau 245 Nester mit Kameras überwacht. 99 Nester wurden im Verlauf der Studie geräubert. Von Baummardern, Eichelhähern, Füchsen, Dachsen. Ein einziges Mal räumte eine Katze das Nest aus, in zwei Fällen waren es Waldmäuse. Weggler: «Könnten Katzen also Vogelschützer sein?»

Wenn Katzen viele Waldmäuse fressen, können diese keine Nester mehr ausräumen. Für die verbleibenden Mäuse bleibt zudem mehr Futter. Netto könnten die Vogelverluste also mit Katzen tiefer sein als ohne Katzen.

Diese Theorie empirisch zu belegen, sei sehr schwierig, sagt Weggler. Es gebe nur ein Beispiel von Ende der 1950er-Jahre. Auf der Amsterdam-Insel im Indischen Ozean brütet eine sehr seltene Art der Albatrosse, der Amsterdam-Albatross. Die vom Menschen eingeschleppten Hauskatzen frassen aber Jungtiere und Eier, der Albatross kam unter Druck. Daher wurde versucht, die Katzen mit Gift auszurotten. Das zeigte Wirkung, der Versuch musste aber rasch gestoppt werden. Weil die Katzen fehlten, nahmen die Ratten überhand – und räumten die Nester aus. Die Ratten hatte übrigens auch der Mensch eingeschleppt.

Mehrere Untersuchungen hätten auch gezeigt, dass sich der Vogelbestand wieder erholt. Weggler selbst hat für seine Doktorarbeit im Wallis Rotschwänze untersucht. In den Dörfern waren viele verwilderte Katzen unterwegs. Trotzdem stellte Weggler fest, dass der Bestand die Verluste nicht nur kompensieren konnte, sondern wuchs – wenn auch aufgrund der Katzen sehr langsam.