Naturbeobachtungen Nicht überall, wo's grosse Bäume hat, gibt's Eichhörnchen: Wieso Familie Eichhorn nicht im Stadtpark wohnt Das Projekt Stadtwildtiere hat vergangenen Sommer untersucht, wo in der Stadt St.Gallen die Eichhörnchen wohnen. Und wieso sie teilweise an guten Wohnlagen fehlen. Der Schlussbericht zur Eichhörnchenstudie schlägt Verbesserungsmassnahmen vor.

In St.Gallen scheinen die dunklen Eichhörnchen die Überhand über ihre fuchsroten Kolleginnen und Kollegen zu haben. Wieso weiss niemand. Bild: Hans Aeschlimann

(28. April 2020)

St.Gallen ist bei Eichhörnchen als Wohnort beliebt. Die quirligen und geschickten Akrobaten sind in der Stadt und in ihrem Umfeld immer noch relativ gut vertreten. Das weiss man, weil seit 2016 im Internet auf der Meldeplattform der Aktion Stadtwildtiere 389 Sichtungen von Stadt-Eichhörnchen eingetragen und ausgewertet wurden.

Die Meldungen lassen zuerst einmal Rückschlüsse auf die Fellfarbe der Tiere zu: 219 der Einträge in der Datenbank galten braunschwarzen und 17 fuchsroten Eichhörnchen. Bei 16 Beobachtungen kamen beide Farben vor, bei 137 kennt man die Fellfärbung nicht genau. Aufgrund der Zahlen lässt sich vermuten, dass dunkel gefärbte Eichhörnchen in St.Gallen in der Mehrheit sind. Ob die Theorie eine Rolle spielt, dass ein dunkles Fell bei kälterem Klima ein Vorteil ist, weil es sich rascher aufwärmt, ist offen.

Beobachtungen gibt’s auch aus der Innenstadt

Eichhörnchen leben in St.Gallen verteilt auf das ganze Siedlungsgebiet und die darum herum liegenden Wälder. Es ist keine Überraschung, dass bei ihnen Waldränder, Parkanlagen und Friedhöfe sowie grüne Wohnquartiere mit alten Baumbeständen (wie auf dem Rosenberg und am Bernegghang) besonders beliebte Tummelplätze sind.

Ein fuchsrotes Eichhörnchen interessiert sich offensichtlich dafür, was die Fotografin da unten treibt. Bild: Barbara Weber

(25. Oktober 2017)

Wo die Bedingungen für sie stimmen, kommen Eichhörnchen aber bis weit in die Innenstadt hinein vor. So gibt es beispielsweise Sichtungen vom Spelteriniplatz. Allerdings sind Lücken im Vorkommen feststellbar, und zwar auch in Gebieten, die vom Baumbestand her für die Tierchen eigentlich gut geeignet sein müssten. Dazu zählen der Stadtpark und die Grünanlagen rund ums Schulhaus Buchwald.

Eichhörnchen lieben grosse alte Bäume

Das Projekt Stadtwildtiere hat von Frühling bis Herbst 2020 die Faktoren erforscht, von denen das Vorkommen von Eichhörnchen in der Stadt abhängig ist. Dabei wurden von zwanzig Freiwilligen mit Unterstützung der Projektmitarbeiterinnen 185 Gebiete mit 1598 Bäumen kartiert und vermessen.

Das Resultat ist keine wirkliche Überraschung: Eichhörnchen bevorzugen Lebensräume, in denen alte und grosse Bäume vorkommen, in denen die Baumarten vielfältig sind und in denen es Haselstauden hat. Damit sich Eichhörnchen in solchen Gebieten ansiedeln können, müssen diese für sie aber auch erreichbar sein.

Um das ganze Jahr zu Futter zu kommen, sind Eichhörnchen darauf angewiesen, dass in ihrem Lebensraum verschiedene Baumarten und Sträucher stehen. Bild: Hans Aeschlimann

(18. Juni 2019)

Wieso fehlen die Hörnchen im Stadt- und im Buchwaldpark?

Die Untersuchung des Projekts Stadtwildtiere im vergangenen Sommer hat gezeigt, dass genau das für den Stadtpark und den Buchwaldpark zu wenig der Fall ist. Zwischen dem Rosenberg und den beiden Grünanlagen fehlen Vernetzungselemente, also grosse Bäume und Hecken, durch die sich die Eichhörnchen ungefährdet vom Verkehr oder von Katzen und Hunden durchs Stadtgebiet bewegen können.

Barrieren sind für die Ausbreitung der Tierchen in der Gallusstadt aber auch die Autobahn, innerstädtisch Hauptverkehrsachsen, die Eisenbahn und grosse versiegelte, also kahle Flächen.

Wie man den Eichhörnchen helfen könnte

Der Schlussbericht der Stadtwildtiere-Untersuchung 2020 enthält Empfehlungen, wie die Stadt naturnäher und eichhörnchenfreundlicher werden könnte. Dafür müssen grosse alte Bäume vermehrt erhalten und neue Bäume gerade in Korridoren, die Grüngebiete miteinander verbinden, gepflanzt werden.

Eichhörnchen bewegen sich am liebsten in den Baumwipfeln. Auf den Boden kommen sie nur, wenn's unbedingt sein muss. Hier sind sie durch Verkehr oder auch Hunde und Katzen gefährdet. Bild: Claudia Meier

(29. März 2019)

Weiter muss die Artenvielfalt bei den Bäumen erhöht werden: Dies, um Eichhörnchen und anderen Wildtieren das ganze Jahr über Nahrung zu bieten. Dafür gefördert werden müssten in St.Gallen auch Haselsträucher. Ökologisch aufgewertet werden sollten gemäss Untersuchung Gebiete, in denen durch Neubautätigkeit in den vergangenen Jahren viel Grün verloren gegangen ist.