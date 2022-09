Nationalmannschaft «Wir hoffen auf tolle Stimmung»: Die Schweizer Nati übernachtet wieder im Abtwiler Säntispark Die Schweizer Fussballnationalmannschaft weilt vor ihrem Heimspiel im Kybunpark in der Nations League gegen Tschechien wieder einmal im Säntispark. Adrian Arnold, Mediensprecher des Schweizerischen Fussballverbandes, freut sich auf die Ostschweizer Fussballstimmung.

Hier zu sehen ist die Nationalmannschaft bei ihrem letzten Training vor dem Spiel gegen die Tschechische Republik, das am Dienstag um 20:45 Uhr stattfindet. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Die Lage ist brenzlig, es geht um den Ligaerhalt der Schweiz in der Nations League. Dazu muss die Mannschaft von Trainer Murat Yakin am Dienstag im Kybunpark gegen Tschechien mindestens ein Unentschieden herausholen. Doch bevor es so weit ist, absolviert die Nati am Montag um 15 Uhr ein letztes Training. Zum Glück ist der Weg vom Kybunpark zum Hotel nicht sehr weit.

Am Sonntagabend ist die Schweizer Nationalmannschaft im Säntispark angekommen. Adrian Arnold, Verantwortlicher für die Unternehmenskommunikation des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), ist selbst auch anwesend. Was macht das Hotel Säntispark so attraktiv für die Schweizer Fussballnati?

«Das Hotel passt voll zu unseren Bedürfnissen. Wir brauchen grosse Räumlichkeiten», sagt Arnold. Dies sei wichtig, da das gesamte Team rund 50 Leute umfasst. Dazu gehören neben den Spielern und Trainern auch die Medien und die Physiotherapie. Zudem benötigen die Spieler auch einen Raum, um Theorie und Taktik zu studieren. Auch das Material muss irgendwo gelagert werden. «Neben diesen Vorteilen liegt das Hotel sehr nahe zum Kybunpark, wo wir morgen spielen werden», sagt der Medienverantwortliche. Zu ihren Gästen wollte das Hotel Säntispark keine Stellung nehmen.

Vorbereitungen auf Tschechien laufen auf Hochtouren

Das Programm der Schweizer Akteure dreht sich am letzten Tag vor dem Spiel gegen die Tschechische Republik vor allem um Taktik. Dazu analysieren die Schweizer im Videostudium das Spiel ihrer Gegner. «Wir haben uns die Spiele der Tschechen gegen die Portugiesen angeschaut. Auf Basis dieser Analyse bereiten sich die Spieler vor», sagt Arnold. Man schaue auf Angriffspunkte beim Gegner.

Am Matchtag gibt es vor dem Spiel ein angenehmeres Programm für die Spieler, wie Adrian Arnold berichtet. Das Team gehe am Spieltag immer etwa eine halbe Stunde spazieren. Das soll am Dienstag nicht anders sein.

Bevor der Spaziergang ansteht, wurde am Montagnachmittag aber im Abschlusstraining noch an letzten Feinheiten gearbeitet. Dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kybunpark – Fans mussten draussen bleiben. «Die Medien dürfen in den ersten 15 Minuten noch Fotos schiessen, müssen aber danach gehen», sagt Arnold.

Für Adrian Arnold gibt es aber noch einen Punkt, der ihm am Herzen liegt: die Ostschweizer Begeisterung für Fussball. Fast schon legendär ist die Stimmung bei Heimspielen des FC St.Gallen. «Wir hoffen auf tolle Stimmung und gute Unterstützung», sagt Arnold. Da es für die Nati um den Ligaerhalt gehe, könne die Unterstützung der Fans matchentscheidend sein.