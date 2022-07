Nationalfeiertag Dieses Jahr finden wieder in fast allen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach Bundesfeiern statt: Die grosse Übersicht Festrede, Lampionumzug, Feuerwerk: Nachdem viele Gemeinden in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Coronapandemie auf eine Bundesfeier verzichten mussten, finden diese nun fast überall wieder statt.

Das grosse Feuerwerk auf dem Bodensee hat an der gemeinsamen Bundesfeier von Rorschach, Rorschacherberg und Goldach Tradition. Ob auch in diesem Jahr Feuerwerke erlaubt sind, ist noch offen. Bild: Jil Lohse (31. Juli 2017)

Die Bundesfeiern haben in zahlreichen Gemeinden zwischen Gossau und Rorschach Tradition. 2020 und 2021 haben aber viele aufgrund der Coronapandemie auf ein Fest verzichtet. Im vergangenen Jahr haben nur wenige Gemeinden eine Feier organisiert, unter anderem Berg, Untereggen und Muolen. In diesem Jahr feiern nun fast alle wieder den Nationalfeiertag.

Auf dem Programm stehen Lampionumzüge, Konzerte und Festansprachen. Viele Gemeinden haben zudem wieder ein leuchtendes Feuerwerk geplant. Ob am diesjährigen Nationalfeiertag aufgrund der aktuellen Hitze und Trockenheit aber wirklich die Funken fliegen dürfen? Der Kanton St.Gallen wird am 26. Juli entscheiden, ob ein Feuerverbot in Wald und Waldesnähe oder gar ein absolutes Feuerverbot mit Blick auf den 1. August nötig ist.

In Gossau ist es seit 1976 Tradition, dass am 31. Juli eine Gemeinde zu Gast ist und ein Programm gestaltet. So waren in den vergangenen Jahren unter anderem die Unterengadiner Gemeinde Valsot, das Zürcherische Gossau und das Walliser Weindorf Salgesch zu Besuch. Für 2020 und dann für 2021 war die Gastgemeinde Oberägeri vorgesehen. Der Anlass wurde aufgrund der Coronapandemie aber in beiden Jahren abgesagt. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadt Gossau mitgeteilt, dass die Zuger Gemeinde wegen eigener Festivitäten frühestens 2023 wieder als Gastgemeinde in Frage käme.

2017 war das Weindorf Salgesch in Gossau zu Gast. Bild: Urs Bucher (31. Juli 2017)

Trotz verschiedener Kontakte konnte für eine Bundesfeier am 31. Juli keine andere Gastgemeinde gefunden werden, teilte die Stadt Gossau kürzlich mit. Deshalb werde nun am Abend des 1. August in einem «etwas anderen Rahmen gefeiert». Die Feier findet ab 18 Uhr bei schönem Wetter auf dem Platz vor dem Rathaus und dem Fürstenlandsaal statt, bei schlechter Witterung im Fürstenlandsaal.

Stadtpräsident Wolfgang Giella wird die Festrede halten. Bild: Ralph Ribi

Für die musikalische Unterhaltung sorgt gemäss Mitteilung die Stadtmusik Gossau, für die Festwirtschaft der Tambourenverein Fürstenland Gossau. Für Kinder bis 15 Jahren gibt's Gratis-Pommes. Die Ansprache zum Nationalfeiertag wird Stadtpräsident Wolfgang Giella halten. Nicht fehlen wird ein Feuerwerk als Schlusspunkt der Feier.

Nach zweijähriger Coronapause darf auch in Wittenbach wieder gefeiert werden. Die Bundesfeier findet wie üblich am Vorabend des Nationalfeiertages, also am 31. Juli, auf dem Zentrumsplatz statt. Ganz zur Freude von Gemeindepräsident Oliver Gröble: «Wir können nun wieder in Kontakt mit der Bevölkerung treten, quasi ein langersehntes Wiedersehen. Da freue ich mich drauf.»

In Wittenbach richtet Stefan Schmid die Worte an die Bevölkerung. Bild: Hanspeter Schiess

In Wittenbach gibt es ein volles Programm: Um 18 Uhr öffnet die Festwirtschaft, später spielt die Musikgesellschaft Konkordia ein Konzert, um 21 Uhr gibt es eine Begrüssungsrede von Oliver Gröble. Anschliessend steht die Festrede an. Diese hält in diesem Jahr Stefan Schmid, Chefredaktor des «St.Galler Tagblatts». Nach der Rede vor drei Jahren im «Hof Weissbad» in Appenzell Innerrhoden sei dies nun seine zweite Festtagsansprache, wie er gegenüber dem «Puls» sagt:

«Diese im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, halten zu dürfen, ist eine besondere Ehre.»

Weiter auf dem Programm stehen ein Kinder-Lampionumzug, das Singen der Nationalhymne sowie Musik von DJ Santschi. Der Anlass endet um 2 Uhr.

Die Wittenbacher Bundesfeier im Jahr 2017. Bild: Urs Bucher (31. Juli 2017)

Rorschach, Rorschacherberg und Goldach laden jeweils gemeinsam zu einer regionalen Bundesfeier auf der Arionwiese in Rorschach ein. Diese findet am 31. Juli ab 17 Uhr statt.

Ständerat Benedikt Würth hält in Rorschach die Festrede. Bild: Keystone/Anthony Anex

Die Bundesfeier hat einen Ruf für hochkarätige Festrednerinnen und Festredner: In den vergangenen Jahren waren am Rorschacher Seeufer unter anderem Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin zu Besuch. Dieses Jahr wird der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth um 20 Uhr die Ansprache zum Nationalfeiertag halten.

Anschliessend sorgen die Gaudikrainer für Unterhaltung. Weiter auf dem Programm steht ein Lampionumzug. Um 22 Uhr werden Kinder zudem Himmelslaternen steigen lassen. Um 22.30 Uhr beginnt dann das traditionelle Feuerwerk auf dem Bodensee.

An der Feier am See nehmen jeweils bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher teil. Bild: Jil Lohse (31. Juli 2017)

In St.Gallen laden die Stadt, die Ortsbürgergemeinde sowie Vertreter der öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften jeweils am 1. August zum traditionellen Festgottesdienst in die Kathedrale.

Die ökumenische Feier beginnt um 10 Uhr und steht dieses Jahr unter dem Titel «Aufrüsten», heisst es in einer Mitteilung. Und weiter: «Welche Werte müssen wir ‹aufrüsten›, damit wir in den Spannungen und Fragen unserer Zeit gut gerüstet sind?» Als Gast werde auch ein Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes dabei sein. Nach der Feier in der Kathedrale laden Ortsbürgergemeinde und Stadt zum Apéro.

Die ökumenische 1.-August-Feier findet in der Kathedrale St.Gallen statt. Bild: Michel Canonica

«Die Bundesfeier ist in Muolen nicht wegzudenken», pflegte Muolens ehemaliger Gemeindepräsident Bernhard Keller zu sagen. Die Tradition wird nun unter seinem Nachfolger Florian Hafner weitergeführt. Die Bundesfeier mit Festwirtschaft findet am 1. August ab 19 Uhr beim Schulhausplatz statt. Organisiert wird die diesjährige Feier von der Landjugend Ramswag.

Florian Hafner hält dieses Jahr zum ersten Mal die Festrede. Bild: Tobias Garcia

Um 20 Uhr startet der offizielle Teil. Die Landjugend, die Musikgesellschaft, der Samariterverein sowie der Turnverein haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das Ganze wird durch die 1.-August-Ansprache, die erstmals Florian Hafner halten wird, und einen Lampionumzug mit anschliessendem Feuerwerk abgerundet.

Andwil lädt am 31. Juli zur Bundesfeier. Der Anlass findet auf dem Areal des Schulhauses Ebnet statt und beginnt um 18.30 Uhr. Der Volleyballklub Andwil-Arnegg betreibt eine Festwirtschaft, bis 20 Uhr gibt es gratis Hotdogs für Kinder bis 15 Jahre. Für «Stimmung und Unterhaltung» sorgt gemäss Programm das Duo Viva People mit Schlager- und Partyhits.

Nationalrat Mike Egger kommt nach Andwil. Bild: Keystone/Anthony Anex

Ab 20.30 Uhr gehört die Bühne der Musikgesellschaft Andwil-Arnegg, anschliessend wird der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger die Festansprache halten. Weiter auf dem Programm stehen das Singen der Nationalhymne, ein Lampionumzug sowie ein 1.-August-Funken.

Festrede, 1.-August-Feuer und einen Lampionumzug gibt es auch in Mörschwil. Die Gemeinde lädt am 31. Juli ab 18.30 Uhr zur Bundesfeier auf dem Vorplatz der Sporthalle Seeblick. Natürlich gibt es auch hier eine Festwirtschaft. Die Ansprache hält der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker.

«Urchig, ländlich, heimelig und traditionell» steht auf dem Programmflyer der Bundesfeier in Waldkirch: Dort findet die Bundesfeier am 1. August im Werkhof statt und dauert von 11.45 bis 17 Uhr. Es gibt einen Apéro mit anschliessendem Mittagessen sowie Auftritte des Jodlerklubs Am Tannenberg Waldkirch und der Alphornbläser und Fahnenschwinger. Nach der Festansprache gibt es Kaffee und Dessert.

Thomas Fehr, Gemeindepräsident Horn. Bild: Ralph Ribi

Die Gemeinde Horn lädt ebenfalls am 1. August zur Bundesfeier. Diese beginnt um 19 Uhr auf dem Festplatz am See. Der Feuerwehrverein Horn betreibt eine Festwirtschaft. Um 20 Uhr läuten die Glocken, danach gibt die Musikgesellschaft Stadtharmonie Eintracht ein Konzert.

Die Festrede halten Gemeindepräsident Thomas Fehr und die Hornerin Olivia Fankhauser. Weiter auf dem Programm stehen der Schweizerpsalm, das Thurgauerlied sowie das Abbrennen des Bundesfeuers.

Im Nachbardorf Tübach wird am 31. Juli gefeiert. Die Festwirtschaft am «Sommernachtsfest», das neben der Turnhalle stattfindet, öffnet um 19 Uhr. Um 20 hält Gemeindepräsident Michael Götte eine Festansprache. Diese werde mit den Worten einer Person ergänzt, die zurzeit im Einbürgerungsprozess steht, sagt Götte auf Anfrage.

Michael Götte, Gemeindepräsident Tübach. Bild: Ralph Ribi

Anschliessend gibt es ein Ständchen von der Musikgesellschaft Tübach-Horn. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Lampionumzug mit musikalischer Begleitung. Später sorgen «d‘Moschtinder» für Unterhaltung. Um 22 Uhr wird der 1.-August-Funken angezündet.

In Eggersriet organisiert nicht die Gemeinde, sondern seit 2001 der Verein 5er-Team die Nationalfeier. Diese findet jeweils während zweier Tage und auf dem Fünfländerblick statt. Am Abend des 31. Julis und des 1. Augusts, jeweils ab 18 Uhr, gibt es eine Festwirtschaft mit Barbetrieb. Es stehen zudem Abschussrampen für privates Feuerwerk bereit.

Am 31. Juli gibt es ausserdem Livemusik vom Echo vor dä Schiiterbieg. Am 1. August spielen dann die Gaudikrainer, die am Abend zuvor in Rorschach auftreten.

Tanz und Unterhaltung gibt es am 31. Juli in Untereggen, und zwar vom Duo Holzfüchse. Die Bundesfeier findet auf dem Schulhausplatz ab 19 Uhr statt. Nebst einer Festwirtschaft und einem Lampionumzug für Kinder gibt es gemäss Programm ein Konzert der Bürgermusik Untereggen. Danach gehört die Bühne den «Holzfüchsen».

Die Gemeinde Gaiserwald veranstaltet selber keine Bundesfeier. In Engelburg organisiert jedoch der Verkehrsverein am 31. Juli eine Feier auf dem Dorfplatz. Das Fest beginnt um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen ein Lampionumzug, der bis zum Entenweiher führt, und ein grosses Feuerwerk. Die Festwirtschaft ist bis 1 Uhr geöffnet, danach geht's zur Afterparty ins «I-Pünktli». Die Feier findet nur bei trockener Witterung statt.

Simon Diezi, Gemeindepräsident Thal. Bild: Rudolf Hirtl

In Thal wird Simon Diezi am 1. August erstmals eine Festansprache als Gemeindepräsident halten. Die Feier findet auf dem Begegnungsplatz Staad am östlichen Ende des Stegs statt. Die von den Altherren des FC Staad betriebene Festwirtschaft öffnet um 18 Uhr. Nebst der Festrede stehen Willkommensdrinks, ein Lampionumzug und ein Auftritt der Partybirds auf dem Programm.

Die Bundesfeier der Gemeinde Berg wird dieses Jahr vom Turnverein Berg in Form eines Brunches am 1. August organisiert. Der Anlass findet in der Turnhalle im Schulhaus Brühl statt. Der Brunch beginnt gemäss Programm um 9.30 Uhr, um 11 Uhr gibt die Musikgesellschaft Berg ein Konzert.

Während am 31. Juli und am 1. August in den Nachbargemeinden gefeiert wird, bleibt es in Steinach still. Dort wird es nach der Pandemie abermals keine Bundesfeier geben. Man habe diese bedauerlicherweise absagen müssen, schreibt der Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt:

«Dies war ein Entscheid, der sein musste, aber bestimmt keiner, der schön zu treffen war.»

Die Gründe für die Absage seien vielfältig. Der Hauptgrund sei, dass es nicht möglich war, genügend Helfende zu gewinnen. «Und bekanntlich läuft ohne helfende Hände bei einem Anlass nicht viel.» Die Steinacher Vereine organisieren und organisierten dieses Jahr viele «grossartige Anlässe», wodurch aber keine Kapazitäten mehr für die Bundesfeier vorhanden gewesen seien. Nun hofft die Gemeinde, dass 2023 wieder eine Bundesfeier durchgeführt werden kann.

Auch in Häggenschwil findet keine Bundesfeier statt. Anders als in Steinach musste diese aber nicht abgesagt werden: In Häggenschwil finden bereits seit über zehn Jahren keine offiziellen 1.-August-Feiern mehr statt.