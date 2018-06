Namensvetter zu Gast: Gossau ZH an der Bundesfeier Die Zürcher Oberländer Gemeinde Gossau will an der Bundesfeier der Stadt Gossau mit Volkstümmlichem aufwarten. Erwartet werden 120 Auswärtige, moderiert wird der Abend von Ex-SRF-Moderatorin Ladina Spiess. PD

Gossau ZH konnte in seiner Entwicklung nicht von einem SBB-Anschluss profitieren. (PD)

Die beiden Gemeinden haben gemäss einer Mitteilung viele Gemeinsamkeiten. Diese beginnen beim Namensgeber. Wenn man der Geschichtsschreibung glauben darf, hat sich sowohl im Fürstenland als auch im Zürcher Oberland ein Alemanne namens Cozzau niedergelassen und ist im Namen verewigt worden.

Auch das Kloster St. Gallen hatte in beiden Gossau seine Hände im Spiel. Im Jahr 745 ist ein Landverkauf an das Kloster im zürcherischen Gossau schriftlich festgehalten worden. Damit ist der Namensvetter fast 80 Jahre früher erstmals urkundlich erwähnt worden als Gossau SG. Dafür dauerte die klösterliche Herrschaft im St. Gallischen länger und war intensiver. Südlich des Greifensees hat bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts der Stadtstaat Zürich die Herrschaft übernommen.

Ein Otter statt ein Drache

Die beiden Gemeinden haben aber auch Unterschiede. Nicht Bär und Lindwurm sind Wappentier von Gossau ZH, sondern ein Otter. Und dieser "gehört" dem Dorf Ottikon, einem der insgesamt fünf Dörfer, welche die Gemeinde bilden. Die vier weiteren sind Bertschikon, Gossau-Dorf, Grüt und Herschmettlen, teilt die Stadt Gossau mit.

Die wirtschaftliche Entwicklung des zürcherischen Gossau wurde geprägt vom fehlenden Bahnanschluss. Mittlerweile hat Gossau rund 2000 Beschäftigte in rund 350 Betrieben und damit zahlreiche KMU.

Was den einen Gossauern das Abenteuerland Walter Zoo ist, ist den anderen das Indianermuseum. Und um den Nikolaustag ziehen in Gossau ZH in lange weisse Hemden gekleidete Männer mit grossen verzierten und beleuchteten Hüten durch die Strassen. Mit Lärminstrumenten wie Glocken oder Hörner vertreiben diese imposanten Gestalten böse Geister.

Das Gesicht zur Radiostimme

Aus der 10'000-Einwohner-Gemeinde wird am 31. Juli eine Delegation von rund 120 Personen im st. gallischen Gossau erwartet. Und wenn die Moderatorin das überwiegend volkstümliche Unterhaltungsprogramm eröffnet, erhalten viele Radiohörerinnen und -hörer ein Gesicht zu einer bekannten Stimme. Moderiert wird der Abend von Ladina Spiess, bis zu diesem Jahr Morgenmoderatorin von Radio SRF 1.

