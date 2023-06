Namen&Notizen Adabei in der Region Rorschach: Von einer ehrenvollen Würdigung und glänzenden Oldies Goldach ehrt eine verdienstvolle Kindertrainerin des örtlichen Judoclubs, in Altenrhein landet mit der Lockheed Electra 12A Junior ist eine echte Rarität und die Aussichtswagen der Zahnradbahn Rorschach-Heiden fahren im neuen Design.

Die Aussichtswagen der Zahnradbahn Rorschach-Heiden fahren mit neuem Design. Bild: Rene Niederer

Die offenen Aussichtswagen der Zahnradbahn Rorschach-Heiden stammen aus dem Jahr 1875. Auf diesen Sommer haben die Appenzeller Bahnen (AB) die Aussichtswagen renoviert und einem neuen Design unterzogen. Die fröhliche Folierung bildet unter anderem die Hündin «Abelina» ab, die als Maskottchen für die AB dient. Die offenen Aussichtswagen der Linie Rorschach-Heiden verkehren während den Sommermonaten täglich bei schönem Wetter. Es gilt das normale Billettsortiment.

Hündin «Abelina» ist das Maskottchen der Appenzeller Bahnen. Bild: Rene Niederer

Wer mag, kann gleich anschliessend an die Bahnfahrt eine Schifffahrt auf dem Fluss machen. Der Alte Rhein ist für die Kursschiffe der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt befahrbar. Es ist somit möglich, den Teil der Erlebnisrundfahrt von Rheineck nach Rorschach mit dem Schiff zu geniessen. Im vergangenen Sommer machte es der tiefe Wasserpegel einige Zeit nicht möglich, den Kurs zwischen Rheineck und Rorschach zu betreiben. Weitere Informationen zur Erlebnisrundfahrt gibt es auf der Homepage www.appenzellerbahnen.ch/erlebnisangebote

Seit 43 Jahren engagiert für die Jugend

Als Schülerin hat die in Goldach aufgewachsene Thalerin Doris Hirtl beim Ferienspass ihre Begeisterung für den Judosport entdeckt. Bereits während ihrer Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten im Alter von 16 Jahren hat sie begonnen als Kindertrainerin zu wirken. Dieses Jahr feierte sie im März ihren 59. Geburtstag, was auch bedeutet, dass sie seit sagenhaften 43 Jahren Mädchen und Buben den japanischen Kampfsport näherbringt. Heute unterrichtet die Mitbegründerin des Judoclubs Tadashi Goldach in der Bachfeldturnhalle. Dabei nicht selten Kinder, deren Eltern selbst als Kind bei ihr in den Unterricht gegangen sind.

Gemeindepräsident Dominik Gemperli übergibt Doris Hirtl den Preis der Gemeinde Goldach. Bild: PD

Dem Gemeinderat Goldach ist dieses Engagement für die Jugend nicht verborgen geblieben. Anlässlich der Neuzuzüger-Feier vom vergangenen Sonntag hat er Doris Hirtl den Preis für spezielles Engagement übergeben. Vereine hätte eine wichtige Funktion im Gemeindeleben und deren Arbeit könne gar nicht hoch genug geschätzt werden, sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli bei der Übergabe der Urkunde. Zudem werde es für Vereine immer schwieriger engagierte Mitglieder zu finden. Umso mehr freue er sich, dieses langjährige Engagement für den Amateursport auszuzeichnen. Eine Auszeichnung, die stellvertretend für die erfolgreiche Vereinsarbeit in Goldach stehe.

Die Lockheed 12 Electra Junior wurde am Airport Altenrhein mit einem Wasserstrahl willkommen geheissen. Bild: Tino Dietsche

Anfang dieser Woche ist ein Oldie aus den 30er-Jahren nach Altenrhein geflogen. Die Lockheed Electra 12A Junior ist eine echte Rarität, kommt aus Kanada und ist neu beim Airport Altenrhein Zuhause. Von den ursprünglich 130 gebauten Flugzeugen gibt es heute weltweit nur noch eine Hand voll. Die Electra Junior mit Baujahr 1937 ist Gast an der ZigAirMeet 2023 in Mollis und kann dort am Boden und in der Luft bestaunt werden. (pd/dwi)