Goldach macht einen weiteren Schritt hin zur schönsten Gemeinde in der Region am See. Eine spektakuläre Hängebrücke wurde erst kürzlich eröffnet, nun ist eine Brücke von der Bruggmühle bis zur «Kellen» in Planung. Sie ist das Prunkstück des Goldachparks und soll auch für Velofahrende benutzbar sein.