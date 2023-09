NACHWUCHSFÖRDERUNG Fünf Minuten für die Zukunft: Ostschweizer Sporttalente können mit Kurzpräsentation Sponsoren aus der Wirtschaft gewinnen Am Montag fand im Kybunpark der erste Matchpoint von NetzwerkSport statt. Jugendliche aus der ganzen Ostschweiz konnten sich mit einem Kurzvortrag präsentieren. Im Anschluss wurden Kontakte geknüpft und Sponsoringverträge unterschrieben.

Der Raum im Dienstags Klub des FC St.Gallen war bis auf den letzten Platz besetzt. Bild: Luka Trifkovic

Am Montag lud der Verein NetzwerkSport zum ersten Matchpoint im Kybunpark in St.Gallen ein. Rund 100 Personen sind der Einladung gefolgt um 20 Kurzporträts von Ostschweizer Nachwuchstalenten zu hören. Die jungen Sportlerinnen und Sportler hatten jeweils fünf Minuten Zeit, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und das Publikum von sich zu überzeugen.

Im Anschluss an die Vorträge kam man beim Apéro ins Gespräch und es wurden Kontakte geknüpft, sowie vorbereitete Normverträge unterschrieben. Organisiert wurde der Anlass im Kybunpark vom Verein NetzwerkSport. Vorstandsmitglied Karin Weigelt sagt: «Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Matchpoint. Als Team sind wir am Abend noch zusammengesessen und waren einfach glücklich.»

Die Snowboarderin Mona Danuser bei der Unterschrift eines Normvertrags mit einem Sponsor. Bild: Luka Trifkovic

Das Ziel des Abends war es, Sport und Wirtschaft zu verbinden und die Anwesenden zu motivieren, vor Ort direkte Förderbeiträge zu vergeben. Insgesamt wurden 69 Normverträge im Wert von 500 Franken vergeben. Es kamen am ersten Matchpoint also 34’500 Franken für den Ostschweizer Nachwuchssport zusammen.

Keine Zeit um Geld zu verdienen

Die Nervosität der Teilnehmerinnen und Teilnehmern war im ganzen Raum spürbar. Die Reihenfolge wurde zufällig ausgelost und so machte der 18-jährige Triathlet Nino Ranzoni den Anfang. Wie die meisten erzählt er zu Beginn etwas über sich selber und seinen Sport. Gemeinsam haben die Sportlerinnen und Sportler so einiges. Sie sind jung, ehrgeizig, sehr erfolgreich in ihrem Sport und extrem beschäftigt. Es sei nicht so, dass er nicht arbeiten möchte, jedoch fehle ihm mit 20 Stunden Training pro Woche und zusätzlich noch schulischer Ausbildung, schlicht die Zeit dafür, erklärt Ranzoni dem Publikum.

Wenn man mit der Konkurrenz mithalten möchte, sei dies mit einem enormen Aufwand verbunden. Auch andere Sporttreibende adressieren ihre finanziellen Probleme. Dabei sind die jährlichen Kosten meist im Bereich von mehreren zehntausend Franken. Ohne Sponsoren bezahlen in solchen Fällen meistens die Eltern der Talente die Reisekosten, sowie Material- und Trainingsaufwände.

Mit dem Anlass konnte nun eine erste Verbindung zwischen den Nachwuchstalenten und der Wirtschaft geschaffen werden. Mit den 500 Franken kann natürlich noch kein Trainingslager in Kanada finanziert werden. Karin Weigelt sagt: «Es ist ein Tropfen auf den heissen Stein, doch wir sehen den Matchpoint als Möglichkeit um zu verbinden und die Sportarten sichtbarer und attraktiver fürs Sponsoring zu machen.»

Aline Höpli bei ihrer Kurzpräsentation. Die Skifahrerin möchte einmal zu den besten der Welt gehören. Bild: Luka Trifkovic

Elf Frauen und neun Männer im Alter von 14 bis 25 repräsentierten insgesamt zehn Sportarten. Von Ski Alpin über Triathlon, Radsport und Tennis war alles dabei. Mit Curling und Unihockey sind nur zwei Teilnehmerinnen aus dem Teamsport am Matchpoint vertreten. Bei der Anmeldung habe es keine speziellen Kriterien gegeben, jedoch seien fast keine Bewerbungen aus Teamsportarten eingegangen, sagt Karin Weigelt.

«Es geht um meine Zukunft»

Roman Glarner ist einer der Jüngsten an diesem Abend. Der Kantonsschüler hat zwar eine Präsentation vorbereitet, den Inhalt habe er aber fast vollständig auswendig gewusst. «Es geht ja schliesslich auch um mich und meine Zukunft», sagt der 16-Jährige.

Ramon Dreier von der OBT St.Gallen ist geschäftlich im Kybunpark. Er sagt: «Es hat mich natürlich motiviert, dass man hier einen kleinen Beitrag leisten kann.» Am meisten beeindruckt habe ihn der enorme Aufwand der dahinterstecke und die Passion und der Einsatz der jungen Menschen. «Das Finanzielle ist sicher auch eine grosse Last», sagt er. Boris Reichardt von der Chromwerk AG weiss nicht genau wen er unterstützen soll: «Die Wahl fällt einem sehr schwer. Am liebsten würden wir alle unterstützen.»

Manuel Gerber ist Leichtathlet und möchte einmal an den olympischen Spielen teilnehmen. Bild: Luka Trifkovic

Diese Unterstützung haben auch alle 20 Nachwuchstalente erhalten. Das freut Karin Weigelt besonders: «Wir sind sehr froh, dass niemand mit leeren Händen nach Hause gehen musste.» Auch im nächsten Jahr ist wieder ein Matchpoint geplant. Das Datum sei aber noch nicht fixiert, da im Herbst meist Trainingslager für die Wintersaison stattfinden würden, sagt die ehemalige Handballspielerin.