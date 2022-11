Nachtleben Mit der «BBC Galaxy» hat das Butterbarcafé beim Bahnhof Gossau nun auch einen Raum für Technofans Von Billardtischen und Spielmöglichkeiten zum wilden LED-Lichtspiel: Das BBC Gossau hat vor zwei Wochen die «BBC Galaxy» im ersten Stock eröffnet. Der neue Raum soll Partygängern eine Alternative zum bisherigen Angebot bieten.

Die «BBC Galaxy» wurde vor zwei Wochen mit Erfolg eingeweiht: Die Partygäste durften den neuen Raum wegen des grossen Andrangs bereits früher betreten. Bild: PD

Das Butterbarcafé in Gossau hat mit der «BBC Galaxy» eine neue Attraktion für seine Partygäste. Der erste Stock des Güterschuppens wurde während dreier Monate umgebaut. Seit zwei Wochen sind die Räumlichkeiten nun wieder zugänglich. Wo unter anderem Lounges und Billardtische standen, finden Besucherinnen und Besucher nun eine grosse Tanzfläche mit einer neuen Beschallungsanlage. Darüber erstreckt sich die mit LED-Panels ausgestattete Decke.

Die «BBC Galaxy» ist eine Musik-Alternative für alle Partygäste

Mit der «Galaxy» möchte BBC-Inhaber Hanspeter Dürr seinen Gästen eine Musik-Alternative bieten. Denn im Obergeschoss ertönen am Wochenende – im Gegensatz zum Mainstream-Sound in der Bar und im gedeckten Palmengarten – Technoklänge unter dem neu installierten LED-Lichtspiel. Dürr sagt:

«So haben alle Gäste eine Auswahl an unterschiedlichen Musikrichtungen.»

Rita Bolt, Medienverantwortliche des BBC Gossau, sagt: «Um attraktiv zu bleiben, muss man innovativ sein.» Dass im BBC Gossau umgebaut werde, sei zwar keine Seltenheit. Aktuell würden noch Anpassungen für die Übertragungen der Fussballweltmeisterschaft gemacht. Diesmal handle es sich aber um ein grösseres Projekt. Hanspeter Dürr hat rund hunderttausend Franken in den Umbau investiert.

Grosser Andrang bei der Premiere

Der Umbau sei nach Plan verlaufen, sagt Dürr. Einzig bei den LED-Panels sei es zu Lieferverzögerungen gekommen. Nun sind sie jedoch installiert. Darauf können nach Belieben visuelle Effekte und schnelle Bilder abgespielt werden. «Das habe ich in Spanien gesehen. Damit kann man unheimlich viel anstellen», sagt der Inhaber. Rita Bolt sagt, dass sie in der Ostschweiz noch nichts Vergleichbares gesehen habe.

Am Samstag vor zwei Wochen öffnete die «BBC Galaxy» zum ersten Mal. «Der Andrang war riesig», sagt Hanspeter Dürr. Eine Eigenheit: Sie wird normalerweise eine Minute vor Mitternacht geöffnet. Weil sich am Abend der Premiere jedoch so viele Besucher ansammelten, wurde der Raum aber bereits um 22 Uhr für die Gäste freigegeben. Dürr freut sich:

«Es war voll und die Leute haben Freude daran. Wir haben gute Rückmeldungen erhalten.»

Die Techno-DJs, die im BBC auflegen, kommen vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. So hat das Partylokal viele Anfragen aus Deutschland – besonders aus Berlin. Aber auch DJs aus der Region und aus Österreich werden in der «Galaxy» auftreten. Der Eintritt ist kostenlos und ab 18 Jahren. In der neuen Räumlichkeit ist ebenfalls Barbetrieb.