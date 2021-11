Nachruf Zum Gedenken an Alfred Brassel: Pionier einer kindgerechten Gesangspädagogik Im Alter von 87 Jahren ist der Gründer der St.Galler Singschule, Alfred Brassel, verstorben. Erinnerungen an einen bescheidenen Meister, dem forcierter Gesang ein Gräuel war.

Singschulgründer Alfred Brassel (1933–2021). Bild: PD

Zwei Jahre, bevor die St.Galler Singschule 50 Jahre alt wird, verliert die bekannte musikpädagogische Institution ihren Gründer. Alfred Brassel war – gemeinsam mit seiner Ehefrau Annemarie – bis 2001 Herz und Kopf der Singschule, die seit den 1970er-Jahren Kindheit und Jugend vieler St.Gallerinnen und St.Galler prägt.

Während er in seinem gelernten Beruf als Chemielaborant nicht glücklich wurde, entdeckte Fredi Brassel seine Berufung zur Musik und zum Gesang zunächst als intensives Hobby. Nach der Heirat mit Annemarie Brassel-Vorburger wurde er Schulmusiker am Kinderdorf Pestalozzi in Trogen und schloss im Jahr 1971 das Studium der Schulmusik am Konservatorium Zürich ab.

Jedes Kind kann singen

Wenig später, im Jahr 1973, gründete das Ehepaar ihr reformpädagogisches Pionierprojekt: die St.Galler Singschule. Die Idee, dass jedes Kind singen kann, wenn es sanft, spielerisch und kindgerecht an die eigene Stimme herangeführt wird, war neu. Besonders für eine Gesellschaft, die es gewohnt war, ihre Sprösslinge emsig in die Kategorien «musikalisch» und «unmusikalisch» einzuteilen.

Der Zulauf zur Singschule, die unter den Eltern bald zahlreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter fand, wurde rasch grösser: Bereits im Jahr 1979 wurde die Singschulunterstufe in die städtische Jugendmusikschule integriert.

La, Fe, Ni, Bi, Gu ...

Das Markenzeichen des Singschulunterrichts sollte das System der Latonisation nach Carl Eitz werden: «La, To, Ni, Fe, Gu, Su ....» Niemand beherrscht wie Singschülerinnen und Singschüler das Singen ab Blatt mit Hilfe der speziellen Tonnamen, die ihnen alles sagen über Tonhöhen und -sprünge.

Alfred Brassel überliess das Unterrichten auf Grundstufe bald anderen Singschullehrerinnen und -lehrern und widmete sich – neben seinen Lehraufträgen am Kindergärtnerinnenseminar – den Singschulchören und dem Einzelunterricht Jugendlicher und Erwachsener in Stimmbildung. Die sanfte, doch anspruchsvolle Pädagogik sowie das kostbare Liedgut, das Brassel neben der sorgfältigen Erarbeitung klassischer Werke mit den Singenden pflegte, sind dabei besonders zu würdigen.

Ein Leben für die Musik

Zu den Höhepunkten seiner Tätigkeit gehören herausragende Chorkonzerte von Händels «Messias» oder Mendelssohns «Paulus», zum Teil in Zusammenarbeit mit der Singschule Chur und anderen Chören. Dabei bleiben Fredi Brassels Ruhe, Bescheidenheit und sein Sinn für die leisen Töne unvergesslich.

Nie ging es ihm um seine Person, stets stand der Klang im Mittelpunkt.

Alfred Brassel verstarb am 7. November 2021 im 88. Lebensjahr an den Folgen einer Magen-Darm-Infektion, die ihn sehr geschwächt hatte. Bis zuletzt konnte er, umsorgt von seiner Frau und seinen drei Kindern, zu Hause sein. Die St.Galler Singschule lebt weiter unter der Leitung von Bernhard Bichler und einem engagierten ehrenamtlichen Vereinsvorstand.