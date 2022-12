Nachruf Viel mehr als nur Mister «Ekkehard»: Ernst Leander ist im Alter von 69 Jahren verstorben Knapp 30 Jahre lang leitete und prägte Ernst «Max» Leander das Hotel Ekkehard in St.Gallen. Der Österreicher hinterliess aber nicht nur dort seine Spuren. Kurz vor Weihnachten und kurz vor seinem 70. Geburtstag ist er verstorben.

2008 verliess Ernst Leander nach fast 30 Jahren das Hotel Ekkehard in St.Gallen. Am 22. Dezember verstarb er im Alter von 69 Jahren. Urs Jaudas (Archivbild)

Er steckte mitten in der Vorbereitung zur «Leander-Sommermärchen-Party», die er für den 8. Juni plante. Dabei wusste Ernst Leander genau, dass seine Zeit knapp bemessen war. Drei Tage vor Weihnachten, sieben Tage vor seinem 70. Geburtstag, wurde dieses Vorhaben gestoppt. Aber nichts belegt deutlicher, wie viel unerschütterlicher Optimismus im ehemaligen Leiter des Hotels Ekkehard steckte.

Der neben drei Schwestern einzige Sohn wurde am 29. Dezember 1952 im österreichischen Grossglobnitz geboren, wo seine Eltern einen Gasthof besassen. Sein Lebensweg war also vorgezeichnet – sein Lehrmeister: der eigene Vater. Als Ernst Leander ihn verlor, war er gerade mal 21 Jahre alt, aber er hörte nie auf, seinem Idol nachzueifern.

Der Weg als Kellner, der in der «Goldenen Glocke» in Wien begann, führte auch nach Pontresina, wo er als charismatischer Barmann des Zaracena-Clubs wirkte. Aber er war auch in der Freizeit erfolgreich: Das Werben um Antonia Meier, der Drogistin im Ort, endete am 25. Juli 1980 vor dem Standesamt in Wien. Aus dem Duo wurde während der ersten «Ekkehard»-Jahre, wo er als Geschäftsführer die Verantwortung übernommen hatte, ein Sextett: Aaron, David, Zoé und Domino. Vaters ganzer Stolz.

Das «Ekkehard» war damals, 1981, alles andere als eine repräsentable Adresse. Bevor unternehmerisches Denken gefordert war, bedurfte es schweisstreibenden, körperlichen Einsatz. Höchstpersönlich hat Ernst Leander Zimmer frisch gestrichen, Fernsehkabel verlegt, die Küche modernisiert und innert wenigen Jahren wurde – um ihn zu zitieren – aus dem «hässlichen Entlein, ein strahlender Schwan». Mit hoher Professionalität und unermüdlicher Hilfe seiner Frau, hatte Ernst «Max» Leander dem 3-Sterne-Haus neuen Glanz verliehen – inklusive 13 «Gault-Millau»-Punkten. Max war übrigens so etwas wie ein Künstlername. In der «Goldenen Glocke» gab es damals bereits einen Ernst.

Aber aller äusserlicher Glanz ist wertlos, wenn die Persönlichkeit fehlt. Wer auch immer über diesen Ernst oder Max spricht, verwendet das Wort «Schmäh». Diese Disziplin, eine «verbindliche Freundlichkeit», war ein ihm eigener Mix aus Aufmerksamkeit, echter Teilnahme, schnellem und positivem Denken. Es war der ganz persönliche Leander-Schmäh, der ihn noch liebenswerter machte.

Doch dahinter steckte unbändige Energie. Weil ihm seine neue Lebenspartnerin Nelly Brügger den Rücken freihielt, machte er sich auf, um St.Gallen etwas Dynamik einzuhauchen. Viele erfreuen sich am Christbaum, der in diesen Tagen vor dem Dom leuchtet – Ernst Leander ist der Vater dieses Baumes. Er hat als Präsident den Hotelier-Verein auf Vordermann gebracht – er hat den Wiener- und Mohrenball umorganisiert, gab Apéros auf dem höchsten Kirchturm der Stadt, war eifriges Mitglied im Club 2000 St.Otmar und beim Ziestig-Club des FC St.Gallen. Als Lehrmeister und Prüfungsexperte gab er sein Wissen an Jung-Gastronomen weiter. Und so ganz nebenbei hat er sich das Jassen beigebracht, schmuggelte sich als nichts wissender Österreicher in Jassrunden, um dann die Profis nach allen Regeln der Kunst auszuspielen.

Er hat Teile der Stadt und vor allem dem «Ekkehard» seine ganz persönliche Note verliehen, in der sich die Gäste nicht nur wohl, sondern auch verwöhnt fühlten. Sein Beruf, der Berufung war, hat ihn auch nach der Rückkehr nicht losgelassen, selbst in Österreich hörten die Gastronomen auf seine Ratschläge. Wetten, dass er jetzt «dort oben» in einer gemütlichen Runde sitzt und von der Dessertkarte «einmal alles von oben nach unten» bestellt.