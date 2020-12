Nachruf Spitzenläufer des SC Brühl ist im Alter von 90 Jahren gestorben Walter Vonwiller verbrachte seine letzten Jahre in Heiden. Für den SC Brühl hat der Läufer einen wichtigen Grundstein gelegt.

Walter Vonwiller (zweiter von rechts) am internationalen Meeting in Friedrichshafen 1959. Bildarchiv: Toni Bruderer

Walter Vonwiller ist am 19. November 2020 im Alter von 90 Jahren in Heiden gestorben. Walti oder «Voni», wie er liebevoll genannt wurde, war in den Fünfzigerjahren einer der erfolgreichsten Mittel- und Langstreckenläufer der Schweiz.

Walti kam erst als Aktiver zur Leichtathletiksektion (LAS) des SC Brühl. Er wuchs in St.Gallen auf, war hier als Briefträger tätig und hatte als Velorennfahrer nebst seiner beruflichen körperlichen Betätigung beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere als Läufer. Walter setzte die Dominanz der Brühler Langstreckler in der Zeit von 1955 bis 1961 auf allen Distanzen von 1500 Meter bis 10000 Meter erfolgreich fort.

Seine Höhepunkte sind zahlreich: dauernde Verbesserungen der persönlichen Bestleistungen und Klubrekorde, Schweizer-Vereinsmeisterschaften-Erfolge mit dem Brühlerteam, Start an internationalen Meetings, Aufgebote an Länderkämpfe, Schweizer Rekord 1958 mit der Brühler Staffel über 3-mal 1000 Meter in der Besetzung Erwin Bühler, Walter Vonwiller, Toni Bruderer, Schweizer Rekorde über 3000 Meter (8:15,8 Minuten) und 5000 Meter (14:29,8 Minuten) 1960 sowie im selben Jahr der Schweizer-Meister-Titel 10000 Meter und Sieger am populären Gedenklauf Murten-Fribourg.

Es erstaunt nicht, dass im Sog der sensationellen Leistungen von Vonwiller die Läufer der LAS Brühl unter der Förderung von Walter Vogler zahlreiche – vor allem auch internationale – Topleistungen erbrachten und so in den Medien zu den besten Langstrecklern des Landes erklärt wurden. Walter trainierte sehr zielbewusst. Sein Fokus war auf die Bahnläufe gerichtet, obwohl er auch bedeutende Wald-, Gelände- und Strassenläufe gewann. Mit seinen Leistungen figuriert er in der Allzeit-Bestenliste des LC Brühl auch heute immer noch in den vordersten Rängen.

Während Waltis Aktivzeit wuchs mit den Mittel- und Langstreckenläufern Toni Bruderer, Hugo Eisenring, Ronald Bauer, Erwin Bühler, Alois Gunzenrainer, Walter Nater, Niklaus Näf, Georg Steiner, Hans Rüdisühli, Karl Sonderegger, Kurt Rupp, Hansruedi Knill und Georg Kaiser eine äusserst dominante Brühlertruppe heran, die nach Vonis Karrierenende weiter grosse nationale und internationale Brühler Lauferfolge bewirkten. So startete Hansruedi Knill 1968 an der Olympiade in Mexiko über 1500 Meter und Georg Kaiser an den Spielen 1972 in München über 3000 Meter Steeple.

Walti hat jahrelang mit Stolz die Brühler Farben getragen und viel zu den Höhenflügen des Vereins beigetragen. Mit seiner Begeisterung für das Laufen und seinen Erfolgen hat er den Grundstein für die kontinuierliche und erfreuliche Entwicklung der nächsten Brühler Läufergeneration gelegt. Diese Generation erinnert sich gerne an die damaligen glorreichen Zeiten.

Der LC Brühl trauert um sein Ehrenmitglied und einen seiner besten Mittel- und Langstreckenläufer.