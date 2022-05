Nachruf «Kurt war Inspiration, Energie und Herzgemüt pur»: Im Gedenken an Kurt Kern Obwohl Zürcher, prägte Kurt Kern über Jahrzehnte die gesellige Seite der Gallusstadt wie kein Zweiter. Bedeutende Stadtfeste gehen auf ihn zurück wie auch der Christbaum auf dem Klosterplatz.

Kurt Kern (1937–2022) Bild: PD

Inspiration, Energie und Herzgemüt pur: So beschrieb ihn Ehrenföbü Christoph Sigrist an der Abschiedsfeier in der St.Galler Laurenzenkirche. Kurt Kern ist am 19. April, am Vortag seines 85. Geburtstags, einer heimtückischen Krankheit erlegen.

Der heutige Pfarrer im Zürcher Grossmünster und frühere Pfarrer von St.Laurenzen zitierte auch einen Säntis-Psalm aus der Feder von Kurt Kern: «Liebe Freunde – Gott zum Grusse, mit 80 hat man Zeit und Musse, vorbei die Hast, nüüt meh z’versuume, chasch endlich emol de Schriibstisch rume, bevor du wäg muesch von den Lieben und Wohnsitz nimsch auf Wolke sieben.»

Von Rafz über Romanshorn nach St.Gallen

In Kurt Kerns Leben gab es Platz für Gereimtes wie für Ungereimtes. Er war kein pingeliger Perfektionist, sondern ein unermüdlicher, ideensprühender Macher, der das Herz auf dem rechten Fleck hatte. Obwohl Zürcher, prägte er über Jahrzehnte die gesellige Seite der Gallusstadt wie kein Zweiter.

1937 in Rafz/ZH geboren, absolvierte er nach der Kantonsschule eine Beamtenlehre bei den SBB. Erste wichtige Berufsstation war Romanshorn. 1960 wurde ihm die Leitung des Reisedienstes im Bahnhof St.Gallen übertragen. Hierhin übersiedelten sie bereits zu zweit: In Romanshorn hatte er nämlich Anni Scholin kennen gelernt – seine Lebensgefährtin. 1960 wurde geheiratet; zwei Jahre später kam Sohn Hans Peter zur Welt und weitere zwei Jahre Tochter Gabi. 1975 konnte die Familie ins eigene Heim in Abtwil einziehen, grosser Garten und Säntisblick inklusive.

Stadtfeste und Christbaum gehen auf Kurt Kern zurück

Im Beamtenkorsett wurde es Kurt Kern jedoch zu eng. Er wechselte zum Verkehrsverein der Stadt St.Gallen, wurde Vizedirektor. Ambitionierte Projekte organisieren, das war sein Ding. So gehen heute nicht wegzudenkende Stadtfeste auf ihn zurück: das Sanggaller Fäscht sowie New Orleans meets St.Gallen. Er lockte Kongresse an, hauchte der St.Galler Party neues Leben ein und engagierte sich für die Kantonal St.Gallischen Wanderwege.

1988 verliess er den Verkehrsverein und übernahm die Geschäftsführung des Lokalsenders Radio aktuell (heute FM1). 1996 machte er sich selbstständig. Auch aus dieser Zeit stammen bleibende Verdienste: der Christbaum auf dem Klosterplatz sowie die Digitalisierung der Wanderwege. Vor allem aber wurde sein Büro in Abtwil zur Zentrale eines internationalen Grossprojekts: die Berufsweltmeisterschaften (World Skills). Armin Mühlematter als OK-Präsident und Kurt Kern als Leiter Administration, bei dem alle Fäden zusammenliefen, bildeten ein starkes Duo. Die Berufsweltmeisterschaft 1997 war so erfolgreich, dass die Organisation von World Skills 2003 gleich nochmals St.Gallen übertragen wurde.

Kurt Kern hatte auch Ecken und Kanten. Aber es gab keinen Zwist, den man nicht bei einem «halben Weissen» hätte beilegen können. Überhaupt, Geselligkeit war seine Zauberformel. Nur er konnte auf die Idee kommen, einen Olma-Vatertag zu begründen, eine alternative Olma-Eröffnungsfeier für ausrangierte VIPs. Unsterblich ist aber vor allem sein Beitrag im Kampf gegen das St.Galler Födlebürgertum: An der Fasnacht 1975 wurde er, nach Vorgänger Max Oertli, als Kurt II. per Konfetti in den Ehrenföbü-Himmel verschossen. Viele Bedauernswerte folgten ihm – so 1999 auch der gelernte Pfarrer Christoph XXV. Sigrist. Kurt II. Kern blieb über Jahrzehnte treibende Kraft der St.Galler Fasnacht – als unermüdlicher Schaffer, Conférencier, Reimer und fröhlicher Mit-Zecher. Nun hat er Wohnsitz auf Wolke sieben.