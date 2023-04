Nachruf Franz Würth hat die Entwicklung der Gemeinde Mörschwil mit Weitsicht und Schaffenskraft nachhaltig geprägt Franz Würth ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war 33 Jahre lang Gemeindamann von Mörschwil.

Franz Würth. 30. November 1926 - 19. März 2023 Bild: Familie Würth

Der frühere Gemeindammann von Mörschwil Franz Würth ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verliert die Gemeinde Mörschwil eine wichtige und geschätzte Persönlichkeit. Während fast 33 Jahren stellte Franz Würth seine ganze Schaffenskraft in den Dienst der Gemeinde Mörschwil. Für sein Wirken und seine von Weitsicht, Fortschrittlichkeit und Effizienz geprägte Tätigkeit als Gemeindammann verdient er grösste Anerkennung.

Franz Würth trat am 1. Januar 1958, im Alter von 33 Jahren, sein Amt als Gemeindammann von Mörschwil an. Bereits in seinem ersten Amtsjahr war er stark gefordert, befand sich doch die Linienführung der Autobahn zwischen St. Gallen und Rorschach in der entscheidenden Planungsphase. Vorgesehen war eine Linienführung mitten durch Mörschwil, über Guggeien-Hagenwil-Schimishus-Lehn-Paradis-Bitzi-Farb-Meggenhus. Gegen eben diese Linienführung und die damit verbundene Zweiteilung des Dorfes sowie die grossen Immissionen für die Bevölkerung hat sich Franz Würth mit Vehemenz gewehrt. Der Widerstand zeigte Erfolg; die Autobahn verläuft nun entlang des Goldachtobels am Rande des Dorfes. Zweifelsohne wäre Mörschwil heute bedeutend weniger lebenswert, wenn das ursprüngliche Projekt verwirklicht worden wäre.

Aktive Bodenpolitik betrieben

Bekannt wurde Franz Würth auch für seine aktive Bodenpolitik. Bereits 1960 konnte ein Vertrag über den Kauf einer landwirtschaftlichen Liegenschaft im Raum Paradisstrasse-Reggenschwil zur Diskussion gestellt werden. Über diesen Landerwerb – etwas Neuartiges für Mörschwil – wurde in der Bevölkerung rege diskutiert. Dem Kauf wurde schliesslich zugestimmt, das Land sorgfältig entwickelt und die Parzellen an handverlesene Interessenten verkauft. Diese Bodenpolitik setzte Franz Würth in den Folgejahren fort, wodurch selbst in der Blütezeit der Baukonjunktur praktisch jegliche Bodenspekulation von Mörschwil ferngehalten werden konnte. Auch dadurch ist Mörschwil stets wohnlich geblieben, trotz grosser Bautätigkeit und einer Bevölkerungszunahme während der Amtszeit von Franz Würth um rund 1‘000 Personen auf 2‘670.

Ebenso weitsichtig zeigte sich Franz Würth auch im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Er setzte sich von Anfang an dafür ein, dass das veraltete und technisch schlechte Versorgungsnetz erneuert und die Leitungen wenn immer möglich in Rohren unter Boden verlegt würden. Zum Ende seiner Amtszeit verfügte die Gemeinde ausschliesslich über ein im Boden verlegtes zuverlässiges und leistungsfähiges Kabelverteilnetz im Mittel- und Niederspannungsbereich.

Wichtige Bauwerke geplant und realisiert

Eine gute Versorgung verlangt auch eine Entsorgung. Von der Möglichkeit, sich an der regionalen Abwasserreinigungsanlage Morgental zu beteiligen, wurde rechtzeitig Gebrauch gemacht. Zum Ende der Amtszeit von Franz Würth waren 95 Prozent der Liegenschaften an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Anfang der 1970er-Jahre hat sich die Gemeinde Mörschwil zudem die Mitbenützung der Kehrichtverbrennungsanlage in St. Gallen eingehandelt und so wurde der Hauskehricht am 10. Januar 1973 letztmals mit dem Pferdefuhrwerk eingesammelt. Seither wird die Gemeinde mit dem Kehrrichtauto bedient.

In der Amtszeit von Franz Würth wurden verschiedene wichtige Bauwerke errichtet. So im Jahr 1962 der Bau des Friedhofsgebäudes, 1979 das Feuerwehrdepot mit Truppenunterkunft und im Jahr 1984 das Gemeindezentrum, ein Gemeinschaftswerk zusammen mit den beiden Kirchgemeinden.

Auch die Elektronischen Datenverarbeitung in den Bereichen Einwohneramt, Steueramt und Stimmregister, welche Mörschwil als erste Landgemeinde im Jahr 1970 eingeführt hatte, die Errichtung einer gemeindeeigenen Gemeinschaftsantennenanlage im Jahr 1977 oder die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen Müllerholz und Lehn stellten wichtige Meilensteine im Wirken von Franz Würth dar.

Busverbindung nach St.Gallen sichergestellt

Ein gut ausgebautes Strassennetz war Franz Würth ebenfalls ein grosses Anliegen. Im Jahr 1989 sorgte er weitsichtig dafür, dass die Gemeinde den Unterhalt aller Strassen und Wege übernimmt – also auch der 3.-Klass-Strassen. Wenig später rückte der öffentliche Verkehr in den Fokus des Gemeindammanns. Franz Würth setzte sich gegen Ende seiner Amtszeit noch für den Anschluss von Mörschwil an das Busliniennetz der VBSG ein und ermöglichte damit der Bevölkerung die wichtige regelmässige direkte Verbindung nach St. Gallen.

Am 30. September 1991 endete die Amtszeit von Franz Würth. Nach einer fröhlichen Kutschenfahrt am frühen Morgen erfolgte die offizielle Amtsübergabe an seinen Nachfolger Paul Bühler.

Franz Würth hat Mörschwil nachhaltig positiv geprägt. In seiner Amtszeit als Gemeindammann hat er für Mörschwil wichtige Weichen gestellt, die auch heute noch spürbar zur hohen Lebensqualität im Dorf, aber auch zur überdurchschnittlichen Finanzkraft von Mörschwil beitragen. Für seine grossen Verdienste für die Gemeinde Mörschwil sei Franz Würth herzlich gedankt.

Die Autorin dieses Nachrufs, Martina Wäger, ist seit Anfang 2021 Gemeindepräsidentin in Mörschwil. Sie ist in der Gemeinde aufgewachsen.