Nachruf Er war immer dabei, gehörte aber nie dazu: Der Journalist Franz Schildknecht hat der Stadt Gossau sein Herz geschenkt – nun ist er im Alter von 77 Jahren verstorben Der langjährige GoZ-Chefredaktor Franz Schildknecht war der Prototyp des engagierten Lokaljournalisten. Keine Medienkonferenz, kein Fest, keine Veranstaltung, an der «dä Franz vo dä GoZ» mit Notizblock und Kamera nicht anwesend war. Am 23. Juli ist er im Alter von 77 Jahren verstorben.

Franz Schildknecht, 13. Februar 1945 – 23. Juli 2022. Bild: PD

Franz Schildknecht kam am 13. Februar 1945 im elterlichen Schlafzimmer im Bauernhaus an der Flawilerstrasse 83a in Gossau zur Welt. Im gleichen Schlafzimmer ist er am 23. Juli 2022 frühmorgens in den Armen seiner Frau Elsbeth im Alter von 77 Jahren friedlich und für immer eingeschlafen.

Sein kaputtes Herz hat nach langer, schwerer und geduldig ertragener Krankheit einfach aufgehört zu schlagen. Mit seinem Tod ist auch ein journalistisches Herz verstummt, das neben seiner Familie vor allem der Stadt Gossau und ihrem politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Leben gewidmet war. Franz Schildknecht war zeitlebens der Prototyp des engagierten Lokaljournalisten. Eine gesunde journalistische Neugierde trieb ihn an und der Wunsch in der lokalen Öffentlichkeit – sprich in Gossau und Umgebung – mediale Transparenz herzustellen.

Vom Eisenwarenverkäufer zum Journalisten

Nach seiner Lehre als Eisenwarenverkäufer bei der Firma Welte in Gossau, wechselte Franz Schildknecht schon bald in die Medienbranche. Zuerst bei der OWA, dann bei der Publicitas verkaufte er mit Erfolg Inserate. Nebenbei arbeitete er aber bereits als freier Mitarbeiter für das «St.Galler Tagblatt» und die «Gossauer Zeitung», die damals als Kopfblatt des liberalen Flawiler Volksfreundes von der Druckerei Flawil verlegt wurde.

Ab 1987 war Franz Schildknecht Chefredaktor der GoZ. Bild: Ralph Ribi

1972 holten ihn Hans Breitenmoser und Johannes Rutz ins Volksfreund-Boot – als verantwortlicher Redaktor für Gossau und Umgebung. Damit war das weitere berufliche Leben von Franz Schildknecht aufgegleist. Bis zu seiner Pensionierung am 6. Februar 2009 bestimmte die Gossauer Agenda seinen Berufsalltag. Zuerst als Lokalredaktor für den Gossauer Teil des Volksfreund-Verbundes, ab 1987 zusätzlich auch noch als Chefredaktor für die von ihm und Rudolf Zürcher initiierte Gossauer Wochenzeitung GoZ, wurde Franz Schildknecht auf dem Platz Gossau zum Inbegriff des Lokaljournalisten.

Ein Fixpunkt in der schnelllebigen Medienbranche

Während sich bei der lokalen Konkurrenz die Redaktorinnen und Redaktoren in bunter Folge abwechselten, hielt Franz Schildknecht seiner GoZ und der Stadt Gossau die Treue. Keine Medienkonferenz, kein Fest, keine Veranstaltung, an der «dä Franz vo dä GoZ» mit Notizblock und Kamera nicht anwesend war. Dabei hielt er aber immer die notwendige journalistische Distanz zum Geschehen und den Akteuren. Seine Gattin Elsbeth sagt rückblickend:

«Franz war immer dabei, gehörte aber nie dazu.»

Franz Schildknecht war zu Recht stolz auf das Resultat seiner Arbeit: Die Gossauer Wochenzeitung GoZ, die jeden Freitag in alle Haushaltungen von Gossau und Arnegg verteilt wurde, stellte ein getreues Abbild des Geschehens der letzten sieben Tage in der Stadt Gossau dar. Zudem beleuchtete Franz Schildknecht jede Woche in seinem GoZ-Leitartikel mit Kommentar vertieft ein lokales Thema – auf der Basis und Sicht seiner liberalen Lebenshaltung und seiner engen Heimat, dem Gossauer Niederdorf.

Schildknecht sass für die FDP im Kantonsrat

Sein (fast) Rund-um-die-Uhr-Einsatz für die GoZ liess nur wenig Zeit für Hobbys. Franz Schildknecht wanderte gerne, ging regelmässig schwimmen und jodelte einige Jahre bei den Stadtjodlern im Fürstenland – vor allem aber las er Zeitungen, Zeitschriften und Bücher und vertrat den Bezirk Gossau als FDP-Vertreter während zweier Amtszeiten im Kantonsrat. Auch wenn Franz Schildknecht häufig und lange von zu Hause abwesend war, war er ein liebevoller Ehemann und Vater. Von Natur aus eher scheu, eroberte er «seine» Elsbeth beim Tanzen und im Sturm.

Die Heirat mit Maria Elisabeth Eigenmann aus Waldkirch fand im September 1967 statt. Vier Jahre später bezogen sie nach dem Tod seines Vaters den elterlichen Bauernhof an der Flawilerstrasse 83a im Gossauer Niederdorf. Der Hof hinter der «Traube» war der Rückzugsort von Franz Schildknecht. Hier war er mit seinen sechs älteren Geschwistern aufgewachsen, hier erlebte er den frühen Tod seiner Mutter, hier erlebte er die Geburt seiner eigenen Kinder Claudia, Markus und Ivo, hier verbrachte er nach seiner Pensionierung viel Zeit mit seinen sechs Enkelkindern.

Und nachdem sich sein kaputtes Herz im letzten Herbst definitiv bemerkbar gemacht hatte, verbrachte er hier auf seinem Hof im Niederdorf auch seine letzten Lebensmonate, liebevoll umsorgt von seiner Elsbeth, die ihm ein Leben lang den Rücken für seine grosse Leidenschaft, den Lokaljournalismus, frei gehalten hat. Und hier hat er sich von seiner Familie und «seiner Stadt» verabschiedet – in aller Stille und der ihm eigenen Zurückhaltung.