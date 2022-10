Nachruf Ein stadtbekannter Menschenfreund mit spitzer Feder Der St.Galler Journalist und Ehrenfödlebürger Herbert Egger ist verstorben. Er war eine prägende Figur in der Stadt.

Herbert Egger wurde 73 Jahre alt.

Mit dem früheren «Ostschweiz»-Stadtredaktor Herbert Egger ist am 23.August ein Journalist verstorben, der jahrzehntelang zu den prägenden Persönlichkeiten der Stadt St. Gallen gehörte. Als ernsthafter und gewitzter Berichterstatter des politischen, sozialen und kulturellen Lebens in seinem geschätzten «Sanggale», aber auch als CVP-Gemeinderat, Handballer bei St. Otmar sowie Handball-Schiedsrichter und Kirchenchorsänger wirkte er an vielen Schnittstellen der Gesellschaft – ein Menschenfreund mit Team- und Sportsgeist, der sich dem gemeinschaftlichen Wohl verpflichtet fühlte.

Prompt erhielt Egger 1994 den höchsten – fasnächtlichen – Titel der Gallusstadt. Er wurde Ehren-Födlebürger: Nebst den dafür erforderlichen Qualitäten Kopf, Herz und Födle (Mut) zeigte er eine ständige Begeisterungsfähigkeit für eine Stadt, der es oft genug an Selbstvertrauen mangelt: In seiner Rede zur Föbü-Ernennung rief er als wichtigstes Anliegen zum «Kampf gegen die Enthusiasmuskiller z’Sanggale» auf. Herbert XX. sei «einer der wenigen Schreiberlinge, der dazu stehe, dass unsere Stadt auch positive Seiten habe» und gehöre jener «aussterbenden Rasse an, die nöd no lafered, sondern au öppis lifered», wie es in der Festrede hiess.

In einer Bäckersfamilie aufgewachsen

Oberstrasse, Otmar, Ostschweiz, Opern: Zwischen diesen vier O-Begriffen spielte sich Herbert Eggers Lebenswelt ab. Als Lokalredaktor der St. Galler Tageszeitung «Die Ostschweiz» war der Junggeselle stadtbekannt, im Otmarquartier und speziell an der Oberstrasse, wo er aufwuchs und sein ganzes Leben wohnte, war er weltberühmt. 1949 als zweiter Sohn einer sechsköpfigen Bäckersfamilie geboren, die ihr Geschäft an der Ecke Ober- und Vonwilstrasse betrieb, lernte er zunächst Schriftsetzer und kam via Umweg als Werber zum Beruf des Stadtredaktors. Als Journalist mit Kürzel he. pflegte er einen originellen Stil mit träfen Dialekt-Einsprengseln. Seine Artikel waren ebenso sprachgewandt wie «launig».

Dabei erlebte er die rasante Veränderung der Zeitungswelt vom Bleisatz mit handgesetzten Texten und Inseraten bis zur Zeitungsgestaltung am Computer. Seine Leidenschaft gehörte St. Otmar und dem Handballsport, für den er sich auch im Stadtparlament einsetzte, aber auch dem Fussball, wo er den Vereinen SC Brühl und FC Fortuna die Treue hielt. Ebenso so gross war seine Liebe zur klassischen Musik, am liebsten wäre der stattliche Mann mit der sonoren Bassstimme Opernsänger geworden, immerhin reichte es ihm zum St. Otmar-Chor und zum Jodelchörli.

Zur Föbü-Ehrung kostümierte sich Egger als Boccaccio, im Finale jener geliebten gleichnamigen Operette fand er auch sein Lebensmotto: «Der Witz, die Laune und die Wahrheit sind schneidige Waffen.» So sehr er sich dem mittelalterlichen Schreiberling verbunden fühlte, der mit spitzer Feder Heuchler entlarvte, so versöhnlich blieb er im angestammten Otmärler und katholischen Milieu.

Das Ende der «Ostschweiz» war einschneidend

Umso schmerzlicher traf ihn der Einschnitt 1997: Bei der Einstellung der «Ostschweiz» verlor er nicht nur seine Stelle, sondern auch seine wichtigste Wirkungsstätte. Obwohl er noch einige Jahre beim «Anzeiger» schreiben konnte, habe er sich davon nie mehr ganz erholt, meinte sein Föbu-Freund Pfarrer Alfons Sonderegger an der Abdankung: «Es begann eine Phase des Lebens, in der er ein Stück Boden unter seinen Füssen verloren hatte.» In den letzten Jahren ging es ihm gesundheitlich nicht mehr gut; zunehmende Rückenschmerzen reduzierten seinen Bewegungskreis, bis er seine Wohnung kaum mehr verliess.

Als ihm dann auch diese Wohnung gekündigt wurde, nahm ihn seine Nachbarin auf: die 92-jährige Doris Bussmann. Ein Beleg, wie sehr Herbert Egger geschätzt wurde.

Auf den Internet-Suchplattformen findet sich von he. kaum eine Erwähnung, geschweige denn einer seiner Hunderten Artikel. Er hatte vor dem Internet-Zeitalter geschrieben. Haben Bekannte ihn nochmals zum Schreiben angespornt, winkte er in seinen letzten Jahren mit einem müden Lacher ab: Zu Vieles seiner St. Galler Welt war untergegangen.