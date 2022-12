Nachruf Ein letztes Festkonzert für Bernadette Eberle, Wirtin im «Schwarzen Adler», die kurz vor ihrem Sechzigsten verstarb Die Rheintalerin Bernadette Eberle (1962–2022) lernte in den St.Galler Genossenschaftsbeizen Teamarbeit und Küche schätzen, bevor sie 2008 die Erststockbeiz Schwarzer Adler übernahm – und mit viel Erfolg führte. Im Sommer ist sie verstorben, nun nimmt ihr grosser Bekanntenkreis mit einem Konzert im Palace Abschied.

Bernadette Eberle auf der Sommerterrasse des «Schwarzen Adlers». Familienarchiv

Mit einem Konzert der «Blues-Jodlerin» Erika Stucky samt Tuba ehrt ein weiter Bekanntenkreis kommenden Sonntag im Palace das Leben und Wirken einer grossen Wirtin der Stadt St.Gallen: Bernadette Eberle, die seit 2008 den «Schwarzen Adler» am Marktplatz erfolgreich geführt hatte, hätte an jenem Tag ihren Sechzigsten feiern wollen. Der Wunsch war ihr nicht mehr vergönnt, sie verlor im Sommer den langen Kampf gegen eine schwere Krankheit.

Ein Konzert von Erika Stucky statt einer Trauerfeier: Einladungskarte für Bernadette Eberles «Place in Space». Mario Miles Wyler

Die Walliser Sängerin und Akkordeonistin, die mit unbändiger Energie und viel Witz alle Genres von Jazz bis Punk ausreizt, war ganz nach dem Geschmack von Bernadette Eberle. Sie begeisterte sich für urchig ehrliche und freie Musik, vor allem für die Spielarten des Jazz, wie sie das Festival Willisau pflegt. Dort erlebte sie denn auch ihr eindrücklichstes Konzert, Sun Ra, der archaische Afro-Futurist, der mit seinem Arkestra kosmische Klänge schuf: Sein Motto «Space is the place» steht nun auf der von ihrem Sohn gestalteten Karte für die posthume Geburtstagsfeier.

Als Musikfreak, wie sie sich bezeichnete, veranstaltete Bernadette Eberle selber Konzerte, so in den St.Galler Genossenschaftsrestaurants Volkshaus, Hintere Post und Schwarzer Engel, wo sie jahrelang abwechselnd in der Küche oder im Service arbeitete. Die Arbeit in Kollektiven, die den Nährboden des politkulturellen Aufbruchs der 80er-Jahre bildeten, entsprach ihrem eigenen Ausbruch und Drang nach alternativen Lebensmodellen. Aufgewachsen in Altstätten, zog sie nach einer Postlehre nach Solothurn, wo sie in einer Creperie und im «Kreuz», der ältesten Genossenschaftsbeiz der Schweiz, ins Metier hineinrutschte. Damals und später noch zog es sie in die weite Welt, beispielsweise nach Indien oder in den Tibet, abenteuerlustig und kontaktfreudig, mehrfach auch als Alleinreisende.

Ihre ansteckende Lebensfreude und die Begeisterung für Bandenbildungen und Gastgeberei haben sie als Wirtin weit gebracht. In der Vonwil-Quartierbeiz Waldegg auf den Geschmack der Selbstständigkeit gekommen, übernahm Eberle vor 15 Jahren den «Schwarzen Adler»: In der geschichtsträchtigen Erststockbeiz mit den drei hölzernen Stuben und der lauschigen Terrasse fand sie ihren idealen Wirkungsort, ja Weltraum (wenn auch leider ohne Konzertstube) – und rasch ein dankbares Stammpublikum aus allen Schichten. Dass die Leute sich dort «fühlten, als würde man zu Hause bei Freunden essen», wie ein «Tagblatt»-Gastrokritiker schrieb, lag an der stimmigen Atmosphäre und der Wirtin mit ihrem unbedingten Teamgeist. «Alle machen alles» war ihr Credo, die geteilte Arbeit gleichwertig wie früher im Kollektiv. Die Gleichbehandlung galt auch fürs Publikum – ob Gerichtspräsident oder Regierungsrätin, Lehrerin, Handwerker oder internationaler Textilkunde spielte keine Rolle.

In der winzigen Küche kochte Bernadette Eberle «kreativ, lustvoll und nicht alltäglich», probierte immer wieder Neues aus und adaptierte keck Speisen, die sie auf ihren Reisen kennen gelernt hatte. Legendär ihr üppig-fantasievoller Antipastiteller und ihre vegetarischen Menus. Fleisch kochte sie als Beilage, jedoch gern und gut: So schwärmte etwa der New Yorker Jazz-Saxofonist David Murray vom «besten Lamm meines Lebens». Die kreative Küche in gemütlicher Ambiance sprach sich bald weit herum, was ein Eintrag im Beizenführer «Cervelat und Tafelspitz» (2012) und der erste Platz in der SRF-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» (2015) belegen.

Im «Schwarzen Adler» und nun im Konzert ihrer «Seelenverwandten» weht der Gemeinschaftsgeist Bernadette Eberles weiter – bodenständig und versponnen, umarmend und inspirierend, wie sie war. Und wenn es einmal schwierig oder hektisch wurde, behielt die begnadete Gastgeberin doch stets die Ruhe und ihr herzhaftes Lachen.