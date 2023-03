Nachruf Ein Leben für den FC Steinach: Gründungsmitglied Alois Purschke ist im Alter von 83 Jahren verstorben Er hat den FC Steinach mitgegründet, für den Fussballplatz gekämpft und ihn mitgebaut, und galt darüber hinaus mit seinen vielen Aktivitäten schlechthin als der Festwirt der Gemeinde Steinach. Am 10. Februar ist Alois Purschke verstorben.

Wenn es irgendwo galt, anzupacken, dann war er dabei: Alois Purschke (1939-2023). Bild: Fritz Heinze

Alois «Wisi» Purschke hat am 11. September 1939 das Licht der Welt erblickt. Nach einem erfüllten Leben in Steinach ist er nach mehreren Spitalaufenthalten am 10. Februar 2023 von seinen Leiden erlöst worden. Doch Wisi Purschke blieb bis zu seinen letzten Lebensmonaten stets aktiv und bei vielen Dorfanlässen präsent.

Der Gedanke zurück an die letzten Sommermonate im Steinacher Seebad bestätigt seinen steten Lebenswillen. Sein Weg hinunter zum See, an der Sonne in Gesellschaft der anderen Badegäste zu sitzen und bei einem Kartenspiel den manchmal beschwerlichen Alltag zu vergessen. Doch ein Lebensmittelpunkt in gesunden Tagen war zweifellos der FC Steinach.

In jüngsten Jahren war er bei den Gründungsmitgliedern dabei, immer bedacht darauf, dass auch einmal in Steinach auf einem richtigen Fussballplatz gespielt werden könne. Die Gründung des Vereins im Jahr 1962 war das eine, der Bau des Platzes im Schöntal das andere. An die Nachhaltigkeit des gegründeten Vereins glaubte niemand so richtig, weder die Fussballfreunde in Arbon noch die Gemeindeleitung in Steinach. Doch verbissen wurde für die Realisierung des gesamten Projektes gekämpft, an vorderster Front Wisi Purschke.

Auf der Liegenschaft zwischen der heutigen Firma Trunz und dem Schöntal entstand der erste Fussballplatz. Baubeginn Herbst 1967. «Wir hatten den Sportplatz gebaut. 1500 Meter Drainageröhren mussten gelegt werden.» Von der Firma Saurer (dem Arbeitgeber von Wisi Purschke) erhielten sie die Maschinen. Das meiste des notwendigen Materials wurde von Saurer zur Verfügung gestellt. «Wir arbeiteten viel, alles in Fronarbeit. Wir lebten für den FC», hatte Wisi Purschke später erzählt. Und diesem Grundsatz blieb er ein Leben lang treu. Er wirkte in verschiedenen Chargen für den Verein und erhielt als Gründungsmitglied die Ehrenmitgliedschaft.

Alois Purschke auf der Baumaschine bei den Erstellungsarbeiten des Fussballplatzes im Schöntal im Jahr 1967. Bild: PD/Archiv

Auch in seinen letzten Stunden waren die Gedanken von Wisi Purschke bei seinem geliebten Verein. Denn auch anlässlich seiner Urnenbeisetzung wurde den Trauergästen, entsprechend den Gepflogenheiten auf dem Sportplatz Bleiche, im Anschluss an die Feier in der Kirche im Gemeindezentrum «Wurst und Bier nach Fussballerart» offeriert.

Doch Wisi Purschke setzte sich nicht nur für den Fussballclub Steinach ein, nein, er galt mit seinen Aktivitäten schlechthin als der Festwirt der Gemeinde. Wenn es irgendwo galt, anzupacken, dann war er dabei. Und als langjähriger Feuerwehroffizier sprach Wisi Purschke nicht nur davon, sondern er wirkte aktiv mit. Gleiches gilt für seine Hilfsbereitschaft in der Steinacher Musikgesellschaft, auch sie profitierte von seiner steten Mitarbeit und verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft.