Nachruf Der See und der Beruf waren sein Leben: Ein Nachruf auf den Steinacher Fischer Peter Klingenstein Er wurde zum Dorforiginal, ohne dass er sich darum bemüht hatte: Im Alter von 66 Jahren ist der Steinacher Peter Klingenstein kürzlich unerwartet verstorben. Sein ganzes Leben lang war er Fischer mit Leib und Seele. Er hatte in vielen Lebensbereichen einen eigenen Stil, dem er bis zum Ende treu blieb.

Peter Klingenstein mit seinem Boot auf dem Bodensee. Bild: Fritz Heinze

Am 15. April 2022 verstarb der Peter Klingenstein, Fischer in Steinach, ganz unerwartet im Alter von 66 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Kinder. Der Verstorbene ist als jüngstes von vier Kindern am 27. Januar 1956 in Steinach zur Welt gekommen. Der junge Peter Klingenstein interessierte sich damals, als Schüler, mehr für die Freizeit, die Tätigkeiten ausserhalb der Schule gemeinsam mit seinen Kameraden.

Doch blickt man zurück in der Familiengeschichte, hatte nicht nur Vater Josef Klingenstein sein ganzes Leben auf dem See als Fischer verbracht, sondern schon dessen Vater und der Grossvater. Und so ist es naheliegend, dass es für den jungen Peter lediglich eines Anstosses bedurfte, bis ihm klar wurde, dass er für die Arbeit auf dem See sozusagen berufen war.

Den Betrieb mit seiner Gattin weitergeführt

Während eines Jahrs ging er seinem Vater auf dem See bei der Arbeit zur Hand und anschliessend entschloss er sich, als Fischer zu arbeiten. Jahrelang übte Peter Klingenstein gemeinsam mit seinem Vater den Beruf aus und hatte um die Jahrtausendwende dann den Betrieb mit seiner Gattin Cornelia weitergeführt. Sein Leben war die Fischerei und der See.

Er arbeitete stets mit der Natur zusammen und war ihr nie gram, wenn der Fischfang in den letzten Jahren immer geringer wurde. Mit seinem Schiff, das inzwischen ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, ist er zweimal pro Tag hinausgefahren, hat die Netze oder Reusen gestellt und sie am Morgen wieder eingeholt. Angefangen hat sein Tag kurz nach fünf Uhr.

Grosse Investitionen scheute er

Dann begann auch die Ernte, dann zeigte es sich, wie viel Fische ins Netz gegangen sind. Begleitet haben ihn bei der Arbeit die Fischreiher und die Möwen, die gelegentlich etwas gegen den Hunger abbekommen haben. Die Ausrüstung für seine Arbeit als Berufsfischer betrachtete er als zweckmässig. Grosse Investitionen scheute er trotz des Bewusstseins, dass seine Arbeitsgeräte nicht dem neuesten technischen Stand entsprachen.

Auch verzichtete er auf ein Echolot und mit der Rolle für das Netz handelte er gleich, obwohl diese ihm eine körperliche Entlastung gebracht hätte. Tatsächlich war es ein Markenzeichen von Peter Klingenstein, dass die modernen Techniken, seien es Kommunikationsmittel oder ein Computer, nicht seine Welt waren. Für ihn sei das nicht notwendig, sagte er stets. Dafür hatte er nur ein Lächeln übrig. Ein Telefon am Festnetz reichte ihm.

Er wurde zum Dorforiginal, ohne dass er sich darum bemüht hatte

Technische Hilfsmittel waren für Peter Klingenstein das eine, der See, der Fischfang und die Fische das andere. Dass er in verschiedenen Verbänden tätig war und mehrere Jahre den Schweizerischen Berufsfischerverband Bodensee präsidierte, spricht für die Einstellung seinem Beruf gegenüber. Und dass er sich im Rahmen der präsidialen Aufgabe bei der Büroarbeit mit der Schreibmaschine abmühte, bestätigt, dass ihm sein Beruf und die Natur gleichermassen wichtig waren.

In vielen Lebensbereichen hatte Peter Klingenstein seinen eigenen Stil. Und diesem blieb er ein Leben lang treu. Er wurde zum Dorforiginal, ohne dass er sich darum bemüht hatte, man kannte und schätzte ihn. Die Schiffsanlegestelle wird künftig leer bleiben, ein Ort, der über die Jahre für viele Steinacherinnen und Steinacher zum Treffpunkt wurde.