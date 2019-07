Nachhaltigkeitsfestival in Gossau findet vorerst nicht mehr statt Nachdem 2018 zum ersten Mal das Nachhaltigkeitsfestival in Gossau stattgefunden hat, sieht man dieses Jahr wieder davon ab. Laura Widmer

2017 fand in Gossau das grösste vegane Strassenfest der Schweiz statt, die Veganmania. (Bild: Urs Bucher (21. Mai 2017))

2018 fand in Gossau das erste Nachhaltigkeitsfestival statt, als Nachfolger der Veganmania, dem veganen Strassenfest. Wendelin Matawa Keller und sein Team organisierten den Anlass gemeinsam mit Swissveg, dem Verein Foodwaste.ch und der Ökonomischen Gemeinnützigen Gesellschaft Bern (OGG). Es gab verschiedene Workshops, Stände mit veganem Essen, eine Wanderausstellung und einen Null-Resten Kochkurs mit gesammelten Lebensmitteln zum Thema «Food Waste».

Wendelin Matawa Keller. (Bild: PD)

Es ist bis auf weiteres die letzte Veranstaltung dieser Art in Gossau. Dieses Jahr findet das Festival nicht statt. Am fehlenden Interesse sei es nicht gelegen, sagt Keller. Die Organisation sei neben seinem vielseitigen ehrenamtlichen Engagement zu viel geworden. «Man hätte den Event schon durchführen können, einfach in einem bescheideneren Rahmen.»

Erschwerend kam hinzu, dass sich Swissveg, Hauptorganisator der Veganmania, teilweise zurückzog. Swissveg setze vor allem auf die Aufklärung durch Infomaterial über die vegetarische und vegane Lebensweise. Es gebe immer mehr Events, die sich auf die pflanzliche Ernährung konzentrierten. Die Ressourcen seien schlicht nicht ausreichend, um überall präsent zu sein, sagt Keller. «Swissveg hat andere Projekte, wie die weitere Verbreitung des V-Labels, die höher auf der Prioritätenliste stehen.»