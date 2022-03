Lieferdienst In Wittenbach liefern zwei Brüder frische Milch und Joghurt bis an die Haustüre Die Brüder Walti Keller und Erich Keller betreiben gemeinsam den Bauernhof Brumenau. Neu bieten sie einen hofeigenen Lieferdienst an. Dabei achten sie auf Nachhaltigkeit und Qualität.

Milch und Joghurt vom Bauernhof Brumenau. Bild: PD/Erich Keller

Wer Lust auf Milch und Joghurt hat, kann seit kurzem beides vom Bauernhof Brumenau in Wittenbach an die eigene Haustüre bestellen. Erich Keller und sein Bruder Walti Keller, Söhne des Wittenbacher Kirchenpräsidenten Walter Keller, bieten für die Region St.Gallen und Umgebung neu einen Lieferdienst an.

Die Bestellungen werden telefonisch, per E-Mail oder über die Website aufgenommen. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, ein monatliches Abo für die Lieferung zu lösen. Von der Administration bis zur Auslieferung macht die Familie Keller alles selbst. Seit dem Start des Lieferdienstes am 17. März wurden schon 30 Bestellungen durchgeführt.

Produktion war Teamwork

Der Hof befindet sich in 3. Generation im Besitz der Familie und wird von den Brüdern geleitet. Die Idee für einen hofeigenen Lieferdienst kam Erich Keller, nachdem er eine Weiterbildung besucht hatte. Dabei schrieb er eine Projektarbeit über Direktvermarktung vom Hof und daraufhin entwickelte die sechsköpfige Familie im Teamwork ein Konzept, um die Vision umzusetzen.

Die Planung des Projektes dauerte zirka ein Jahr. Am Hof waren Umbauten nötig, um die Gerätschaften zur Abfüllung installieren zu können. «Wir haben extra Kurse besucht zum Thema Hofmolkerei und Vertrieb», sagt Erich Keller. Mit Hilfe eines Lebensmitteltechnologen entwickelte die Familie die hauseigene Rezeptur für die Joghurts. Freunde der Familie unterstützen sie bei der Erstellung der Website und Social-Media-Kanälen und warben fleissig für die neue Dienstleistung.

Zeitaufwendiger Prozess

Durch Corona kam es zu Lieferschwierigkeiten bei den Gerätschaften. Die Joghurtabfüllungsanlage lässt immer noch auf sich warten. In der Zwischenzeit wird manuell abgefüllt. «Wir haben uns am Anfang der Planung gedacht, dass wir zeitlich schneller mit der Planung fertig werden», sagt Erich Keller. Arbeitsschritte wie die Beachtung aller Lebensmittelgesetze und die Gewährleistung des Qualitätsstandards haben mehr Zeit beansprucht.

«Das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen.»

Die Familie achtet auf lokale und biologische Produktion ihrer Ware. Dies garantieren sie durch das IP Suisse Label. Die Erdbeeren im Joghurt stammen von lokalen Lieferanten. Sie beteiligen sich beim RAUS-Programm (Regelmässiger Auslauf im Freien).

Bei der Milchverarbeitung verzichtet die Familie auf die Homogenisierung und Standardisierung der Milch. «Die Milch soll möglichst natürlich zum Kunden», sagt Erich Keller. So wird diese nur pasteurisiert, was die Struktur und die Inhaltsstoffe nicht verändert. Das sorgt für einen vollen Geschmack.

Nachhaltigkeit bei den Produkten

Walti Keller und Erich Keller in ihrer Produktionshalle. Bild: PD/Erich Keller

Bei der Verpackung der Produkte steht für die Kellers Nachhaltigkeit an erster Stelle. Die Milch wird in Mehrwegflaschen aus Glas abgefüllt. Der Kunde oder die Kundin kann diese bei jeder Bestellung zurückgeben. Die Gläser werden dann auf dem Hof ausgewaschen und wiederverwendet. «Wir haben viele Kundinnen und Kunden wegen der Mehrwegflaschen gewinnen können», sagt Keller.

Für die Zukunft hat sich die Familie vorgenommen, ihr Joghurtsortiment mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu erweitern. Sobald der Kundenstamm wächst, möchten sie auch eigenen Quark herstellen.