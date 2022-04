Nachhaltigkeit Nachhaltiger Znüni und süsse Belohnung für ÖV-Nutzer: Fair Trade Town Gossau lädt erneut zur Aktionswoche Vom 1. bis 8. Mai findet zum zweiten Mal eine Aktionswoche von Fair Trade Town Gossau statt. 28 Institutionen nehmen an dieser teil. Über 30 verschiedene Aktivitäten sollen bei den Gossauerinnen und Gossauern das Bewusstsein für nachhaltigen und fairen Konsum fördern.

Während der Aktionswoche von Fair Trade Town Gossau dreht sich alles um Nachhaltigkeit und fairen Handel. Michel Canonica

Seit drei Jahren darf sich Gossau offiziell Fair Trade Town nennen – eine Errungenschaft, auf die man in der Stadt stolz ist. Es handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Geschäften, Restaurants, Institutionen, Vereinen, Schulen und der Stadt Gossau. Mit einer Aktionswoche soll das Projekt auch in diesem Jahr wieder unter die Leute gebracht werden. Vom 1. bis 8. Mai finden in Gossau 35 Aktivitäten zu den Themen Nachhaltigkeit und Fairtrade statt.

Die Verantwortlichen wollen zeigen, dass die Auszeichnung keine leere Hülse ist, wie es in einer Mitteilung von Fair Trade Town Gossau heisst. Die 35 grösseren und kleineren Aktionen würden Gossau kaum in eine grüne Öko-Oase verwandeln, schreiben die Verantwortlichen. «Sie werden aber das Bewusstsein für nachhaltigen, fairen Konsum und die Rücksicht auf unsere Lebensgrundlagen fördern.»

Vegiburger und Muttertagsbrunch mit fairen Produkten

Bei der diesjährigen Aktionswoche machen gemäss Mitteilung 28 Institutionen mit. Im Restaurant zum alten Pflüegli und im Walter-Zoo beispielsweise wird in dieser Woche ein spezielles Fairtrade-Menu serviert. Die PHSG verpflegt ihre Studierenden derweil mit saisonalen, nachhaltig produzierten Produkten aus der Region, das OZ Rosenau kocht mit Produkten, die am Vortag entsorgt worden wären, und das Schulhaus Gallus stellt nachhaltige Znünis her für die Kinder.

Auch die Metzgerei Grüebler ist Teil der Aktion und grilliert vom 1. bis 8. Mai nicht nur Würste, sondern auch Vegiburger. Im Altersheim Vita Tertia gibt es einen Muttertagsbrunch mit Produkten aus fairem Handel.

ÖV-Nutzer werden mit Schokolade belohnt

Die Aktionen beschränken sich aber nicht nur auf die Verpflegung. Am Gossauer Maimarkt vom 30. April und 1. Mai gibt es eine Nachhaltigkeitsmeile. Dort können Besucherinnen und Besucher unter anderem Secondhand- und Bioprodukte sowie «Boomerang Bags» kaufen.

Im Marktstübli wird zudem ein Repaircafé betrieben. Weiter findet in der Kirche Haldenbüel ein Gottesdienst zum Thema Nachhaltigkeit statt und am 4. Mai werden rund um den Gossauer Bahnhof ÖV-Nutzer für ihren Beitrag zum Klimaschutz mit Fairtrade-Schokolade belohnt.

Stadträtin Helen Alder wird am 7. Mai Kundinnen und Kunden im Claro-Weltladen begrüssen. Benjamin Manser

Im Claro-Weltladen bedienen am 7. Mai dann bekannte Gossauer Gesichter wie Stadträtin Helen Alder, Politiker Ruedi Blumer und Pfarrerin Tina Bernhard die Kundschaft, die Buchhandlung Gutenberg unterstützt mit dem Samstagumsatz Kleinbauern­projekte, das OZ Rosenau wertet die Schulanlage ökologisch auf und die Stadtbibliothek präsentiert einen Medientisch zum Thema Nach­haltigkeit.

Bei Fair Trade Town Gossau freut man sich über das «breite und bunte» Teilnehmerfeld. Dieses zeige, wie wichtig den Gossauerinnen und Gossauern Nach­haltigkeit sei, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Ideen für die einzelnen Aktionen kommen von den Akteuren selbst, sagt Patrik Strässle von der Kerngruppe. «Wir haben keine Vorgaben gemacht, sondern haben unsere Akteure lediglich motiviert, an der Aktionswoche aktiv mitzumachen. »