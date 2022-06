Nachhaltigkeit Im Omakostüm über den Laufsteg: Fünf Frauen präsentieren Modeschau in St.Galler Brockenhaus Die Blaukreuz-Brockenstube an der Turnerstrasse verwandelt sich am Samstag in einen Laufsteg. Fünf Leiterinnen von Tanzgruppen für Mädchen zeigen Secondhandmode.

Nina Rüetschi und Julia Kimoto (am Turnen) organisieren die Modeschau im Brocki. Bild: Tobias Garcia

Händler fahnden nach Designer-Möbeln, Jugendliche probieren Kleider an und eine Mitarbeiterin räumt Porzellankrüge in die Regale: Leute aus allen Schichten spazieren ins Brockenhaus Blaukreuz unweit der Kreuzbleiche. Auf zwei Stockwerken türmen sich Kleider, Möbel, Elektronik, Geschirr und Bücher. «Auch Hunde sind willkommen», sagt Brockenhaus-Leiter René Nacht. Er plane gerade eine Hundetankstelle, da sich eine Mitarbeiterin einen Hund zugelegt hat.

Im Omakostüm über den Laufsteg

René Nacht leitet das Brockenhaus Blaukreuz bei der Kreuzbleiche. Bild: Tobias Garcia

Das Brocki ist ein Begegnungsort: «Kundinnen und Kunden aus dem Quartier kommen öfter auf einen Schwatz vorbei, wenn ihnen langweilig ist», sagt der Chef. Samstags um 14 Uhr spielt ein Pianist auf dem Klavier – wie im Hotel. Und erstmals findet diesen Samstag um 15.30 Uhr eine Modeschau mit Tanz statt: Fünf Frauen defilieren um 15.30 Uhr über den Catwalk. Als Businessladys, im Omakostüm oder flippig mit glänzender Jacke und roter Fliege gekleidet, stöckeln sie zu Hip-Hop, Funk und Jazz über den Laufsteg.

Models fördern in ihrer Freizeit Mädchen

Bei den Models handelt es sich um Leiterinnen von «Roundabout», einem Förderungsprojekt für Mädchen. Die Frauen leiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich Tanzgruppen für Mädchen und junge Frauen im Alter von acht bis 20 Jahren – etwa in der Stadt St.Gallen, in Herisau, Rorschach und Degersheim. «Wir wollen unser Angebot bekannter machen», sagt Projektleiterin Nina Rüetschi von der Organisation Blaukreuz, die in der Alkoholprävention tätig ist.

Bei «Roundabout» treffen sich die Mädchen einmal in der Woche, um zu tanzen, Freundschaften zu schliessen und handyfreie Freizeit zu verbringen. «Wer tanzt, spürt sich besser und gewinnt Selbstvertrauen», sagt die Kreuzlinger Tänzerin Julia Kimoto, die sich in der Gesundheitsförderung einsetzt. Das Streetdance-Netzwerk «Roundabout» spanne mit Kirchgemeinden und der offenen Jugendarbeit zusammen.

Normalerweise stehen bei Tanzshows die Mädchen im Rampenlicht – am Samstag gehört der Laufsteg den Leiterinnen. Sie zeigen Secondhandmode aus dem Brocki. Dessen Kleiderabteilung in einer luftigen Halle wird so stark frequentiert, dass man zusätzliche Umkleidekabinen einbauen will. An Nachschub fehlt es nicht: Täglich werden rund fünf Supermarktwägen voller Kleider einsortiert. Wobei man nur saubere, tadellose Stücke anbiete.

Secondhandtrend bei Jugendlichen

Das Blaukreuz stellt einen grossen Secondhandtrend bei Jugendlichen fest. Teenager, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, verbringen den schulfreien Nachmittag im Brocki statt bei H&M oder Zara. Brocki-Chef René Nacht sagte sofort zu, als ihn die «Roundabout»-Frauen wegen der Modeschau anfragten: «Ich finde das cool.»