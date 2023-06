Nachgefragt «Wenn das Wetter im Sommer schön ist, bekommen wir das zu spüren»: Die St.Galler Stadtpolizei nimmt zu den vielen Einsätzen am Wochenende Stellung Schlägereien, Tätlichkeiten, eine Messerstecherei – alles an einem Wochenende. Steckt St.Gallen in einer Gewaltspirale? Nein, sagt Stadtpolizei-Mediensprecher Dionys Widmer. In den vergangenen Tagen seien vielmehr schönes Wetter und ein statistischer Ausreisser zusammengekommen.

Der schöne Sommer zieht viele Menschen nach draussen – dabei geraten sie häufiger aneinander und es kommt zu tragischen Badeunfällen. Bild: Urs Bucher

Am Wochenende hatte die Stadtpolizei St.Gallen viel zu tun: In der Nacht auf Samstag rückte sie gleich acht Mal wegen Tätlichkeiten, Streitereien oder Schlägereien aus. Zudem kam es am Bahnhof zu einer Messerstecherei, zu der Ermittlungen der Kantonspolizei laufen. Am Sonntag rückte die Polizei zudem zu einem Einsatz in den Drei Weieren aus, um einen 36-jährigen Mann, der anscheinend nur schlecht schwimmen konnte zu retten. Es konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden.

Polizeialltag oder Ausnahmesituation? Dinoys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei, ordnet die Geschehnisse ein.

Acht Einsätze in der Nacht auf Samstag: Hatte die Stadtpolizei am Wochenende besonders viel zu tun oder war es ein Wochenende wie jedes andere?

Dionys Widmer, Stellvertretender Leiter der Fachstelle Kommunikation der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Dionys Widmer: Es ist sicherlich mehr passiert als an anderen Wochenenden. Aber deswegen kann man noch nicht sagen, dass es einen Trend zu mehr Einsätzen gibt. Nächstes Wochenende kann es schon wieder ganz anders aussehen. Natürlich verfolgt man stets die Entwicklung und überlegt sich, welche Massnahmen man allenfalls ergreifen muss. Aber Ausreisser wie an diesem Wochenende kann es immer geben – dafür sind im Gegensatz zu anderen Wochenenden fast keine Unfälle passiert.

Das Sommerwetter lockt besonders viele Menschen nach draussen – gibt es dadurch mehr zu tun für die Stadtpolizei?

Wenn das Wetter im Sommer schön ist, bekommt das die Polizei zu spüren. Man merkt, dass der öffentliche Raum belebter ist. Das bietet Konfliktpotenzial. Es kommt zwar auch im Winter zu Lärmklagen oder Schlägereien. Bei wärmeren Temperaturen halten sich aber viel mehr Personen auf öffentlichem Raum auf und es werden Feste im Freien gefeiert, weshalb wir unsere Patrouillenpräsenz darauf ausrichten.

Am Sonntag wurden keine Polizeieinsätze im Zusammenhang mit Streitereien oder Tätlichkeiten gemeldet. Heisst das, dass die Nacht zuvor friedlich war?

Die Stadtpolizei ist jeden Tag im Einsatz. Auch Samstagnacht gab es Einsätze, beispielsweise im häuslichen Bereich oder im Zusammenhang mit Alkoholisierten. Es ist also nicht so, dass nichts passiert wäre – aber kommuniziert werden insbesondere grössere Einsätze oder wenn sie beispielsweise auch in der Summe auffällig sind, wie beispielsweise die vermehrten Auseinandersetzungen am Wochenende.

Einsätze wie der tragische Unfall bei den drei Weieren erhalten besonders viel Aufmerksamkeit. Ist das für die Polizei dennoch Routinearbeit?

Wenn so etwas passiert, ist das auch für uns tragisch. Die Polizeikräfte haben hierbei auch mit den Angehörigen zu tun und erleben es mit, wie sie die Nachricht auffassen. Glücklicherweise sind derartige Einsätze nicht allzu häufig. Letztes Jahr verstarb eine Person bei den Drei Weieren aufgrund eines medizinischen Problems. Vor zwei Jahren gab es einen ähnlichen Fall wie jetzt. Wasser ist eine Gefahr, es gibt leider immer wieder Unfälle in Badeanstalten.