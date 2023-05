Am Dienstagabend ist es im Riethüsli in St.Gallen zu einem Stromausfall gekommen. Personen in 471 Haushalten sassen über mehrere Stunden im Dunkeln. Auch Strassenlaternen waren betroffen. Grund war ein Kurzschluss an der Solitüdenstrasse. Florian Zürcher, Abteilungsleiter Betrieb, Netz, Elektrizität und Telecom bei den St.Galler Stadtwerken gibt Antworten.