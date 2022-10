NACHGEFRAGT Interessenten werden in das Einmaleins des Schneesportunterrichts eingeführt Die NFS Schneesportschule Rorschach sucht Skilehrerinnen und Skilehrer. Der Informationsabend im «Fontana» Goldach war laut Präsident Silvan Kappler gut besucht. Einige Frauen und Männer werden bereits den Kaderkurs im kommenden November besuchen.

Silvan Kappler, Präsident NFS Schneesportschule Rorschach. Bild: PD

Silvan Kappler, die NFS Schneesportschule Rorschach bietet jeweils im Januar an den Wochenenden Ski- und Snowboardkurse für alle Alters- und Könnerklassen an und ist dafür auf der Suche nach Skilehrerinnen und -lehrern, die ihr Können an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergeben. Wie ist der Informationsabend gelaufen, wie viele Frauen und Männer sind gekommen?

Silvan Kappler: Am Infoabend vom Mittwoch hatten wir sieben Interessenten, die bei uns reingehört haben, fünf Frauen und zwei Herren. Auch haben die meisten Interessentinnen und Interessenten schon Erfahrungen im Unterricht mit Kindern sammeln können, was für uns sehr erfreulich ist. Das Interesse von allen Anwesenden war sehr gross, wenn auch nicht alle schon diese Saison infolge Terminkollisionen bei uns reinschnuppern können.

Konnten bereits neue Schneesportlehrerinnen und -lehrer engagiert werden?

Alle Interessierten haben nun die Möglichkeit, uns beim ersten Kaderkurs im Engadin über die Schultern zu schauen, wo wir jeweils im technischen Bereich arbeiten. Dabei können sie das Kader besser kennen lernen und sich direkt ein Bild von unserem Wirken auf dem Schneesportgerät machen. Wenn sowohl auf Interessentenseite wie auch von unserer Seite weiterhin alles passt, sind sie auch am zweiten Kaderkurs dabei, um sich dabei dem Thema Unterrichtsgestaltung zu widmen und das Schulungsgebiet Lenzerheide kennen zu lernen.

Wie geht es für künftige Schneesportlehrerinnen und -lehrer dann weiter?

Wenn sich die Interessenten für eine Teilnahme bei uns entscheiden, werden sie während der ersten Saison sorgsam in das Einmaleins des Schneesportunterrichts eingeführt und mit der passenden Betreuung begleitet. Somit haben alle die Möglichkeit, sich langsam und sicher auf zukünftige Ausbildungswochenenden vorzubereiten.

Inwiefern macht Ihnen der akute Schneemangel in den Bergen bezüglich Kurse sorge, rechnen Sie mit einem «normalen» Winter?

Die vergangenen Jahre haben sich Niederschlag und kühle Temperaturen immer mehr nach hinten verschoben, doch meistens gab es rechtzeitig auf die Kaderkurse den ersten grossen Schnee und damit perfekte Pistenverhältnisse. In den vergangenen elf Jahren mussten wir nur einmal einen Kaderkurs infolge Schneemangel ersatzlos streichen. Die Kurse im Januar konnten wir, seit wir samstags in die Schweden ausweichen, ebenfalls stets durchführen. Dabei spielt es auch keine Rolle, wenn statt Schneeflocke auch mal Regentropfen vom Himmel fallen.