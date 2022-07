Nachgefragt «Alle Lager können durchgeführt werden»: Insieme-Frau fällt ein Stein vom Herzen Insieme Ostschweiz hat Helferinnen und Helfer gefunden für die Lager mit Menschen mit Beeinträchtigung. Claudia Lamminger, die die Lager organisiert, ist erleichtert.

Claudia Lamminger von Insieme. Rita Bolt

Insieme Ostschweiz mit Sitz in St. Gallen organisiert jährlich im Sommer zwischen 18 und 20 Ferienlager für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Diese bilden jeweils den Höhepunkt für diese Menschen, die in geschützten Werkstätten in der ganzen Ostschweiz tätig sind. Die ersten Lager starten am 16. Juli. Im Vorfeld haben viele Betreuungspersonen gefehlt, den Wanderlagern in Graubünden drohte sogar eine Absage. Für die Organisation der Ferienlager und die Suche der Betreuungspersonen ist seit 13 Jahren Claudia Lamminger zuständig.

Claudia Lamminger, wie sieht es aus? Müssen nun Lager abgesagt werden?

Alle ein- und zweiwöchigen Ferienlager können erfreulicherweise wie geplant durchgeführt werden. Mir fällt ein riesengrosser Stein vom Herzen. Wir haben jetzt genügend Betreuungspersonen beisammen. Es wäre sehr schlimm gewesen, wenn die Wanderferien in Laax und Lantsch/Lenz - sie waren besonders betroffen - nicht hätten stattfinden können. Unsere Teilnehmenden freuen sich schon das ganze Jahr auf diese für sie speziellen Tage.

Vor zwei Wochen standen einige Lager noch auf der Kippe.

Nach dem Aufruf im Tagblatt haben sich viele Personen bei mir gemeldet, per Mail und per Telefon. Es war eine spezielle Erfahrung für mich, eine solch grosse Solidarität zu erfahren. Aus der ganzen Ostschweiz kommen nun Frauen und Männer, welche die Ferien mit unseren Teilnehmenden verbringen werden. Ich bin sehr dankbar für alles und dafür, dass sich noch alles zum Guten gewendet hat und wir keine Lager absagen müssen.

Zu welcher Altersgruppe gehören die Betreuungspersonen, die neu gewonnen werden konnten?

Es sind Frauen und Männer aller Generationen. Besonders gefreut und berührt hat mich, dass alle interessierten Betreuungspersonen gesagt haben, dass die Lager unbedingt stattfinden müssen. Wünschenswert wäre natürlich, dass es allen so gut gefällt, dass sie sich für weitere Einsätze in kommenden Jahren zur Verfügung stellen würden. Aber ich bin ja schon glücklich, dass dieses Jahr alles klappt.

Warum war die Suche nach Betreuungspersonen schwieriger als in anderen Jahren?

Ich kann es mir selber nicht so genau erklären, aber ich denke, dass es eine Nachwirkung der Corona-Pandemie ist. Wir benötigen für alle Lager zwischen 160 und 180 Helferinnen und Helfer. Einige hatten zugesagt und sich wegen Krankheit wieder abgemeldet. Viele ältere Frauen und Männer sind noch vorsichtig und meiden Lager mit vielen Menschen.