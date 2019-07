Kommentar Nachfolge von Gemeindepräsident Röbis Raths: Thal hat eine Auswahl Vor allem die Mitteparteien stellen valable Kandidaten fürs Gemeindepräsidium. Eine Frau ist in Thal jedoch leider nicht in Sicht. Jolanda Riedener

Jolanda Riedener, Redaktorin Rorschach. (Bild: Benjamin Manser)

Vier Kandidaten haben sich für das Thaler Gemeindepräsidium zur Verfügung gestellt. Alle haben eine Partei im Rücken, sind in der Gemeinde verankert und engagiert. Ob sich noch jemand zur Wahl stellt, wird sich am Freitag zeigen. Ein zweiter Wahlgang ist mit dieser Ausgangslage aber wahrscheinlich. Ein einziger Wermutstropfen bleibt trotz dieser Auswahl: Keine Frau will für das Amt kandidieren.

Vor allem bei den Mitteparteien sind valable Kandidaten vorhanden. Felix Bischofberger kann auf 15 Jahre politische Erfahrung im Kantonsrat zurückblicken. Ihm ist das Amt zuzutrauen. Ebenso seinem Parteikollegen Werner Reifler, der seit 2011 als Gemeinderat und Geschäftsführer tätig ist. Keine politische Erfahrung kann Felix Wüst vorweisen, dafür signalisiert der Unternehmer Dialogbereitschaft.



Dass sich SVP-Kandidat Michael Fitzi vehement gegen Fahrende in der Gemeinde ausspricht, sind dagegen weniger gute Voraussetzungen. Ein Gemeindeoberhaupt muss für die ganze Bevölkerung Verantwortung übernehmen – auch für Minderheiten.