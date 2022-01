Nachfolge Die allererste Pfarrerin für die Stadtkirche St.Laurenzen: Kathrin Bolt wird die Nachfolgerin von Hansruedi Felix Hansruedi Felix, langjähriger Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche St.Laurenzen, geht im Sommer in Pension. Jetzt präsentiert die Kirchenvorsteherschaft seine Nachfolgerin: Die 41-jährige Kathrin Bolt, derzeit Pfarrerin in Bruggen.

Pfarrerin Kathrin Bolt an ihrem künftigen Wirkungsort, der Kirche St.Laurenzen in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Jetzt ist klar, wer die Nachfolge von Hansruedi Felix antritt, der nach 19 Jahren als Pfarrer an der Kirche St.Laurenzen pensioniert wird: Es wird Kathrin Bolt, derzeit Pfarrerin in Bruggen. Die Kirchenvorsteherschaft der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde St.Gallen Centrum hat sie einstimmig als Nachfolgerin nominiert, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Kathrin Bolt wird als allererste Frau die Pfarrstelle an der bedeutendsten evangelisch-reformierten Kirche der Stadt übernehmen.

Die Kirchenvorsteherschaft freue sich sehr, dass es gelungen sei, «eine Pfarrerin mit solidem theologischem Fundament, liturgischem Geschick, Freude an Teamarbeit, guter Vernetzung in der Stadt und menschenfreundlicher Ausstrahlung zu gewinnen», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Stellenausschreibung war eine Bedürfnisanalyse vorausgegangen. Darauf folgte ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren, das sich über ein halbes Jahr hinzog. Die neunköpfige Pfarrwahlkommission sei in der glücklichen Lage gewesen, «aus mehreren sehr gut qualifizierten Pfarrpersonen auswählen zu können». Sie unterbreitete der Kirchenvorsteherschaft schliesslich einen Einervorschlag.

Kathrin Bolt steht die Wahl noch bevor. Diese soll an der Kirchgemeindeversammlung vom 24. April stattfinden. Es handle sich dabei um eine Formsache, sagt Christian Kind, der Präsident der Kirchenvorsteherschaft auf Anfrage. Bolt wird ihr neues Amt voraussichtlich per 1. September antreten. (cw)