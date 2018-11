Nach Unterhaltungsabend des Musikverein Waldkirch: Bald genug Geld beisammen für neue Uniform Der Musikverein Waldkirch und die Jugendband Andwil-Waldkirch sammelten am Unterhaltungsabend Geld für ihre neue Uniform – dafür fehlt nicht mehr viel. Manuela Bruhin

Die Jugendband Andwil-Waldkirch am traditionellen Unterhaltungsabend in Waldkirch. (Bild: Manuela Bruhin)

Für die neuen Uniformen des Musikvereins Waldkirch sind bereits zwei Drittel des Betrags mit verschiedensten Anlässen und Aufrufen zusammen gekommen. Am Unterhaltungsabend vergangenes Wochenende in der Turnhalle Bünt in Waldkirch sammelten sie fleissig weiter. Nach 20 Jahren steht 2019 die Neuuniformierung an. «Es ist höchste Zeit. Die Stoffreserven der alten Uniform sind inzwischen komplett aufgebraucht», sagt Präsidentin Astrid Gemperli.

Wie die neue Uniform aussehen wird, davon ist der Präsidentin jedoch kein Wort zu entlocken. «Das ist noch streng geheim – und wird erst im Juni 2019 öffentlich präsentiert», sagt sie lachend. Das Programm des Unterhaltungsabends wurde an die Neuuniformierung angelehnt. Unter dem Motto «Kleider machen Leute» präsentierten die Musikanten den rund 400 Besuchern einen abwechslungsreichen Mix verschiedenster Lieder. Die Jugendband Andwil-Waldkirch trumpfte mit Liedern wie «Solo Flight» auf.

Weiter spielte der Musikverein Waldkirch Stücke wie «Flashing Wind» über «Böhmisch klingt’s am Schönsten» bis hin zu «Le Paris d’Azzola». Letzteres wurde von der Nachwuchs-Akkordeonspielerin Melia Näf begleitet und gab so dem Stück eine besondere Note. «Uns ist wichtig, dass von modernen bis zu traditionellen Stücken alles mit dabei ist», sagte Gemperli. Und dies dürfte den Mitgliedern gelungen sein.

Im Dienst der Öffentlichkeit

Der Abend lässt auch die Verantwortlichen zuversichtlich auf den Endspurt der Spendensammlung blicken. Im Mai wird noch einmal ein Helfertag organisiert. Dabei erledigen die Musikanten für die Bevölkerung Botengänge, führen Hunde aus oder schneiden Hecken. Der Ertrag fliesst in die Neuuniformierung, welche dann am 15. Juni, anlässlich des Fests «Chic und schön» in Waldkirch, offiziell präsentiert wird.