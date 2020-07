Nach über 30 Jahren an der Schule Goldach: Beata Rausch gibt die Schulleitung ab Der Schulkreis Feld bekommt einen neuen Schulleiter: Hansueli Rick ist kein Unbekannter in der Region Rorschach - und hat jahrelange Erfahrung in der Schulleitung.

Beata Rausch wird von Schulpräsident Andreas Gehrig (Mitte) verabschiedet. Neu übernimmt Hansueli Rick die Funktion als Schulleiter. Bild: PD

Mit dem Ende des Schuljahres verabschiedet sich Beata Rausch als Schulleiterin des Schulkreises Feld, heisst es im Mitteilungsblatt «Wellenbrecher». Sie war während über 32 Jahren für die Schule Goldach tätig: 1988 trat sie eine Stelle als Klassenlehrerin der Mittelstufe an, 2001 wirkte sie erstmals auch als Schulleiterin. Mit der Neustrukturierung auf Beginn des Schuljahres 2010/11 war Rausch vollamtlich als Schulleiterin tätig.

«Beata Rausch hat die Entwicklung der geleiteten Schule mit ihrem Engagement und ihrem immensen Fachwissen geprägt», wird Schulpräsident Andreas Gehrig zitiert. Er habe sie über all die Jahre als eine loyale, einsatzfreudige, ehrliche und pflichtbewusste Mitarbeiterin erlebt.

Beata Rausch hat ihre Stelle als langjährige Schulleiterin gekündigt. Bild: PD

Sie habe viele Entwicklungen an der Schule Goldach massgeblich mitgeprägt. Ihre Erfahrung und ihr Kommunikationsgespür werden der Schule fehlen. Auch aus menschlicher Sicht hatte sie ein offenes Ohr für alle Anspruchsgruppen, heisst es im «Wellenbrecher» weiter. Beata Rausch nimmt an ihrem Wohnort St.Gallen eine neue Herausforderung an. Die Bildungskommission bedauert ihren Weggang.

Der Neue kennt die Region

Hansueli Rick übernimmt im neuen Schuljahr die Leitung des Schulkreises Feld. Bild: PD

Hansueli Rick übernimmt fürs neue Schuljahr die Schulleitung des Schulkreises Feld. Er kenne die Region und war ab 2010 während acht Jahren als Schulleiter in Rorschacherberg tätig. Er ist ausgebildeter Schulleiter und hat sich in den Bereichen Führung, Coaching und Supervision ständig weitergebildet. Im Mitteilungsblatt heisst es:

«Die Bildungskommission ist überzeugt, mit Hansueli Rick sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht eine optimale Nachfolge gefunden zu haben.»