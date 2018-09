Nach Plakataktion auf Raiffeisenplatz: Teilerfolg für Hans Fässler Knapp drei Wochen nach der Guerilla-Aktion auf dem Raiffeisenplatz in St. Gallen hat der Initiator und ehemalige SP-Kantonsrat Hans Fässler am Montagmorgen Raiffeisen-Chef Patrik Gisel getroffen. Marco Cappellari

Dieses Schild wird laut Gisel nun doch im Hauptsitz der Raiffeisen aufgehängt. (Bild: Christoph Renn)

«Friedrich Wilhelm Raiffeisen würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was man aus seiner Bank gemacht hat.» Diese mahnenden Worte prangten auf dem Schild, das der St. Galler Historiker und ehemalige SP-Kantonsrat Hans Fässler am Morgen des 13. Augusts auf dem Raiffeisenplatz angebracht hat. Damit wollte er seine Enttäuschung über die Bank ausdrücken, die in den vergangenen Monaten aufgrund der Enthüllungen um den Exchef Pierin Vincenz in Erklärungsnot geraten war.

Treffen in «freundlicher» Atmosphäre

Am Montagmorgen nun hat Raiffeisen-CEO Patrik Gisel Hans Fässler getroffen. Fässler folgte der Einladung der Bank, nachdem diese seinem Wunsch, das bei der Aktion verwendete Plakat im Gebäude aufzuhängen, nicht entsprochen hatte. «Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden damit, wie das Treffen vonstattenging», sagt Fässler. Das etwa dreiviertelstündige Gespräch am Hauptsitz der Bank habe in freundlicher Atmosphäre stattgefunden. Dabei habe Fässler die Gelegenheit genutzt, vier Anliegen anzubringen.

Dem ersten Punkt, Raiffeisen müsse die Genossenschaftsstruktur beibehalten, habe Gisel zugestimmt. Im vergangenen Juni hatte die Finma die Bank dazu verpflichtet, die Vor- und Nachteile einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft «vertieft zu prüfen». Gisel habe Fässler aber versichert, bankintern sei der Beibehalt der Genossenschaftsstruktur unumstritten. Der Forderung, das 1:12-Prinzip auf das Vergütungsmodell der Raiffeisen anzuwenden, werde nicht entsprochen. «Immerhin ist Raiffeisen bei ihren Spitzenlöhnen runter gegangen», sagt Fässler. Pierin Vincenz soll zuletzt jährlich zwischen drei und vier Millionen Franken verdient haben. «Bei Gisel sind es aktuell etwa 1,8 Millionen Franken», sagt Fässler.

Schild wird doch noch aufgehängt

Als dritten Punkt brachte Fässler die Idee einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Raiffeisenplatz in St. Gallen an. Dabei solle der Bank die Möglichkeit gegeben werden, ihre Pläne im Rahmen des Projekts «Fokus 21» zu erläutern, während die «enttäuschten Bankkunden» zusammen mit Fässler ihren Unmut unter dem Motto «Für anständige Banken!» kundtun sollen. «Gisel fand die Idee interessant und nahm sie entgegen.» Einen vollen Erfolg konnte Fässler beim vierten Punkt verbuchen. Gisel, der Ende Jahr als Chef abtreten wird, habe demnach doch noch zugestimmt, das bei der Aktion im August verwendete Schild als Mahnmal im Hauptsitz aufzuhängen.

«Natürlich war das Treffen ein Stück weit PR seitens Gisel», sagt Fässler. Dennoch ist er über den Verlauf des Gesprächs erfreut. Er halte sich aber die Option offen, die Kundgebung auf dem Raiffeisenplatz ohne die Bank durchzuführen. «Je nach dem, was im Zuge der Ermittlungen um Pierin Vincenz noch enthüllt wird.»