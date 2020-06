Nach nur einem halben Jahr schliesst die Pizzeria Testarossa in Wittenbach wieder Kujtim Muharemi streicht an der St.Gallerstrasse die Segel. Nicht Corona habe den Ausschlag gegeben, sondern Differenzen mit den Teilhabern, sagt der Wirt.

Das Schild vor dem «Testarossa». Bild: Johannes Wey

«Heute Ruhetag», sagt das Schild vor dem «Testarossa» an der St.Gallerstrasse. Und so wird es auf absehbare Zeit auch bleiben. «Leider mussten wir den Betrieb von unserem Ristorante Pizzeria Testarossa einstellen», ist auf der Webseite zu lesen. Der Eintrag datiert vom 18. Mai, eröffnet wurde das Restaurant am 1. September 2019.

Laut Wirt Kujtim Muharemi sei der Lockdown in der Coronakrise zwar zum ungünstigsten Zeitpunkt gekommen, aber nicht der eigentliche Grund für die Schliessung. Nach der Lockerung habe er das Lokal nochmals für eine Woche geöffnet. Zudem sei das halbe Jahr seit der Eröffnung vielversprechend verlaufen.

«Dafür bin ich den Gästen dankbar.»

Interne Differenzen in der GmbH, die das Restaurant betrieben habe, hätten letztlich zur Geschäftsaufgabe geführt, sagt Muharemi.

Das Restaurant Testarossa in Wittenbach. Ralph Ribi (15. Juli 2019)

Die Teilhaber an der GmbH und die Vermieterin wollten auf Anfrage keine Auskunft über die Schliessung geben.