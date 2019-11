Nach Feuer in Büroräumen: Brandstifter ist ein Lehrling der Stadt Rorschach

In Büroräumen der Stadt Rorschach Feuer gelegt und Geld gestohlen: 16-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch hat es in den Räumlichkeiten der Technischen Betriebe an der Promenadenstrasse in Rorschach gebrannt. Ein Jugendlicher wird beschuldigt, das Feuer gelegt und Geld entwendet zu haben. Der Sachschaden beträgt mehrere 10'000 Franken.