Nach einem Jahr als Experience Managerin: «Herausfinden, was der Gast will»

«Ich würde nie einem asiatischen Gast eine Wanderung verkaufen wollen»: Touristikerin Alisa Haag beim Interview in der «Denkbar» im Klosterbezirk. (Bild: Hanspeter Schiess)

Alisa Haag arbeitet seit einem Jahr als Experience Managerin für St. Gallen-Bodensee Tourismus.

Was macht eine Experience Managerin den ganzen Tag?

Alisa Haag: Vieles ist Büroarbeit. Als ich meine Stelle antrat, war ich aber vor allem unterwegs und habe viele Institutionen besucht. Ich wollte die Angebote in unserer Destination kennenlernen.

Vieles dürften Sie als Rorschacherbergerin schon gekannt haben.

Ja, ich bin ein Bodensee-Meitli und hatte immer einen guten Draht zu St. Gallen. Ich weiss noch, wie ich beim Vorstellungsgespräch bei St. Gallen-Bodensee Tourismus dachte: Ich kenne diese Stadt. Doch bis heute entdecke ich immer wieder Neues.

Was zum Beispiel?

Es gibt hier so viele schöne Dachterrassen und Innenhöfe! Solche eher unbekannten Orte den Leuten näher zu bringen, macht mir Freude. Auch die Vitaparcours-Strecken kannte ich vorher nicht.

Sie sind die erste Experience Managerin von St. Gallen-Bodensee Tourismus. Was für Erlebnisse managen Sie?

Ich bezeichne mit oft einfach als Produktentwicklerin. Mein Job ist es, aussergewöhnliche Erlebnisse für Gäste und Einheimische zu gestalten.

Machen das in der Tourismusbranche nicht alle?

Meine Aufgabe ist spezifisch darauf ausgerichtet. Einerseits versuche ich, die vorhandenen touristischen Angebote besser zu verkaufen und verfügbarer zu machen. Geht es zum Beispiel um eine Schlauchbootfahrt, lassen wir neue Bilder schiessen oder drehen einen Video und integrieren das Angebot in ein modernes Buchungssystem. Ich gehe oft in Museen, Hotels oder auf Bauernhöfe und rede mit den Leuten: Was bieten sie an? Wonach fragen die Gäste?

Zur Person Alisa Haag ist in Rorschacherberg aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten arbeitete sie zunächst bei den Gemeindeverwaltungen in Rorschach und Rorschacherberg. Danach studierte sie Tourismus an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche absolvierte sie in Frankfurt ein Praktikum bei Schweiz Tourismus. Anfang Juli 2018 trat Haag bei St. Gallen-Bodensee Tourismus die neu geschaffene Stelle der Experience Managerin an. Die 25-Jährige wohnt im Quartier St. Fiden in St. Gallen. (rbe)

Dabei legen Sie den Fokus auf kulturelle Institutionen.

Ja, aber nicht nur. Ein neues Angebot, das wir entwickelt haben, ist zum Beispiel die Rorschacher E-Bike-Tour. Da galt es, einen passenden Partner zu finden, die Route festzulegen, die Preisgestaltung zu definieren, ein Fotoshooting zu organisieren.

Sie schnüren also ein fertiges Päckli für den Gast?

Nicht immer. Die meisten Gäste wollen ihren Aufenthalt heute selber gestalten. Pauschalangebote kommen vor allem in Kombination mit dem Stiftsbezirk immer noch gut an. Der Gast kann zum Beispiel eine Übernachtung plus Eintritt in die Stiftsbibliothek buchen. Derzeit verkaufen wir auch ein Pauschalangebot zur aktuellen Ausstellung im Museum im Lagerhaus, zugeschnitten auf den italienischen Markt.

Sprechen Sie jede Nation anders an?

Ja. Ich würde nie einem asiatischen Gast eine Wanderung verkaufen wollen, weil ich weiss, dass ein asiatischer Tourist nicht stundenlang zu Fuss gehen möchte. Hinter solchen Erkenntnissen steckt Recherchearbeit. Auch das gehört zu meinem Job: Zuerst einmal herauszufinden, was der Gast will und was nicht. Darauf aufbauend kann ich neue Angebote entwickeln. Oder aber jemand kommt mit einer Idee auf uns zu, so war es bei Bignik.

Dem Tuchauslege-Kunstprojekt der Riklin-Zwillinge, das kürzlich gerade wieder in Trogen zu sehen war?

Ja. Wir haben uns überlegt, wie man diese Kunstaktion im kleinen Rahmen erlebbar machen könnte. Schliesslich haben wir selber Tücher genäht. Diese sind nun im Käseladen Kündig verfügbar, samt Korb und Lebensmitteln, damit man sein eigenes Picknick veranstalten kann.

Welche Erlebnisse bieten Sie für Einheimische an?

Zum Beispiel gibt es eine neue kulinarische Wanderung, die in St. Gallen startet und über den Rossbüchel nach Rheineck führt. Der erste, der sich dafür anmeldete, war ein Stadtsanktgaller.

Gibt es auch Ideen, die gar nicht funktionierten?

Ja. Einmal wollten wir einen Fallschirmsprung mit einer Weindegustation kombinieren. Aber das wurde zu kompliziert, wir mussten die Idee wieder vereinfachen. (lacht)

Wo schwächelt St. Gallen touristisch gesehen?

An der Verfügbarkeit der Angebote. Vieles ist nur bis 17 Uhr offen, erst ab zehn Personen buchbar, nur auf Vorbestellung möglich oder anderweitig beschränkt. Ich würde dem Gast aber lieber sagen: Dort können Sie jederzeit spontan vorbei gehen.