Nach Einbruch in St.Galler Juwelier-Geschäft sagen Experten: «Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz»

Rammbock-Einbruch in St.Galler Juweliergeschäft +++ Hunderttausende Franken Beute +++ Video zeigt die Tat

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in das Juweliergeschäft Bucherer in der St.Galler Multergasse eingebrochen. Sie fuhren mit einem Fahrzeug in den Eingangsbereich und konnten mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Franken flüchten.