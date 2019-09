Nach der Schaffung von Realklassen an der Flade: Ein Lehrer passt das Tempo an Seit dem Ende der Sommerferien besuchen an der Flade, der Katholischen Kantonssekundarschule, auch Realschüler den Unterricht. Für Lehrer und Jugendliche hat sich dadurch einiges geändert. Christina Weder

Französischunterricht an der Buebeflade bei Markus Benz: Morgens um 9 Uhr sind seine Schüler voll bei der Sache. (Bild: Lisa Jenny - 24. September 2019)

Joan hält sich eine imaginäre Duschbrause über den Kopf. Seine Mitschüler an der Buebeflade müssen auf Französisch erraten, was er macht. Schnell fällt der Begriff «se doucher». Es ist kurz vor 9 Uhr, die Französischstunde neigt sich dem Ende zu. 16 Buben sitzen im Schulzimmer von Klassenlehrer Markus Benz. Sie gehören zu den ersten Realschülern, welche die Flade besuchen. Bis zu den Sommerferien war der Besuch der Flade Sekundarschülerinnen und -schülern vorbehalten.

Fünf Realklassen an der Flade

In einer mit der Stadt getroffenen Vereinbarung hat sich die Katholische Kantonssekundarschule dazu verpflichtet, neu auch Realschüler und Kleinklässler zu unterrichten. Dies im Gegenzug für die zusätzliche finanzielle Unterstützung aus der Stadtkasse; so werden vor einigen Jahren gestrichene kantonale Mittel kompensiert.

Nun führt die Flade auf der ersten Oberstufe fünf Realklassen mit insgesamt 80 Schülerinnen und Schülern: eine an der Meitle­flade (Gallus-Schulhaus), je zwei an der Buebeflade (Kloster-Schulhaus) und an der gemischten Flade (Notker-Schulhaus). Damit gibt es in der Stadt nun auch geschlechtergetrennte Realklassen.

Viel Platz zum Fussballspielen und keine Mädchen

Joan und Elia sind sich einig. Es gefalle ihnen an der Flade, sagen die beiden Zwölfjährigen. Die meisten Lehrer seien nett, nur ans Schulgebäude mit den vielen Zimmern und verschiedenen Stockwerken hätten sie sich gewöhnen müssen.

«In den ersten zwei Wochen war das stressig», sagt Elia. Doch unterdessen findet er es toll, so viel Platz zu haben – auch zum Fussballspielen im Innenhof des ehemaligen Klostergebäudes. Doch was halten die Buben davon, dass es in ihrer Klasse keine Mädchen gibt?

Im Innehof der Buebeflade im Kloster-Schulhaus gibt es viel Platz zum Fussballspielen. (Bild: Benjamin Manser - 17. September 2019)

«Ich finde das gut», sagt Joan. In der sechsten Klasse habe er sich immer anstrengen wollen, um den Mädchen zu gefallen.

«Jetzt kann ich einfach so sein, wie ich bin.»

Er sei auch weniger abgelenkt, findet Joan.

Der zwölfjährige Colin sagt, er vermisse die Mädchen «nicht sehr». Nach kurzem Nachdenken fügt er hinzu: «Nur manchmal.» Der 13-jährige Christian hat an der Flade ein neues Lieblingsfach entdeckt. Es heisst «Räume, Zeiten und Gesellschaften», abgekürzt RZ.

Und Colin ist beeindruckt von den Schulräumen im ehemaligen Klostergebäude. Es sei schon cool, an einem solchen Ort zur Schule zu gehen, der jeden Tag von Touristen besucht werde.

Das Tempo hat sich geändert

Die Schulglocke klingelt, die Schüler stürmen nach draussen. Es sei eine sehr anständige Klasse, sagt Lehrer Markus Benz: «Doch nach 9 Uhr lässt die Konzentration spürbar nach.» 30 Jahre lang hat Benz an der Flade Sekundarschüler unterrichtet, bevor er im Sommer die Realklasse übernommen hat – wobei er den Begriff «Real» lieber vermeidet. «Wir sind die Klasse 1a», sagt er.

Der Eingang zum Gallus-Schulhaus der Meitleflade an der Moosbruggstrasse. (Bild: Urs Bucher - 26. März 2019)

Mit dem Wechsel hat sich für ihn als Lehrer vieles verändert. Das Unterrichten sei auf dieser Stufe anders. Er habe vor allem zwei Tugenden für sich neu entdeckt: Geduld und Gelassenheit. Wenn er seinen Schülern einen Auftrag erteile, müsse er ihn meist viermal mündlich wiederholen und dann noch einmal schriftlich geben. «Tempomässig bin ich viel langsamer unterwegs.»

Als er noch Sekschüler unterrichtete, sei es oft darum gegangen, mit mehr Druck und Tempo zu arbeiten. Nun rückt anderes in den Vordergrund. Meist müsse er zuerst einmal schauen, wer was verstanden habe und wer nicht.

Toleranz entwickeln

In den ersten zwei Schulwochen hat Benz aufs Vermitteln von Schulstoff verzichtet. Es sei ihm darum gegangen, die Klassengemeinschaft zu stärken und Toleranz untereinander zu entwickeln. «Die Schüler müssen akzeptieren, dass nicht alle gleich schnell sind.»

Vor einigen Jahren ist der Kanton bei der Flade ausgestiegen. Eine Zeit lang sah es düster für die Zukunft der Katholischen Kantonssekundarschule aus. Dann einigten sich Flade und Stadt aber auf ein neues Finanzierungs- und Schulkonzept. (Bild: Ralph Ribi - 21. Juni 2013)

Im Schulzimmer hängt ein Kreuz über der Tür. Die Wände sind mit Bildern von Elektrogitarren und Strassenzügen aus New York geschmückt. An einer Tafel hat der Lehrer 16 Hollywood-Sterne angebracht. Für jeden Schüler der Klasse einen. Er wolle ihnen helfen, an sich zu glauben, sagt Benz. Denn mit der Einführung der Realklassen sei ein neuer Typus Schüler an die Flade gekommen.

Viele Kinder aus seiner Klasse trügen einen Rucksack mit sich herum, sagt Lehrer Benz. Die meisten hätten keinen gradlinigen Weg hinter sich, das Selbstvertrauen sei gering. Gleichzeitig seien sie aber auch offen, spontan und direkt. «Wenn ich ins Zimmer komme, sehe ich sofort, wie es ihnen geht.»

Realklassen tun der Schule gut

Seine Rolle als Lehrer habe sich in Richtung Sozialarbeiter verschoben. Er begleitet die Schüler näher, sieht mehr in ihr Umfeld hinein. Der Lehrer begrüsst, dass es nun Realklassen an der Flade gibt. «Das tut der Schule gut», sagt er.

Und zieht einen bildhaften Vergleich: «Wenn die Schule ein Bahnhof ist, gab es bisher nur Intercity-Züge. Jetzt kommt der Regionalzug dazu.» Der sei zwar langsamer unterwegs, doch wenn man aus dem Fenster blicke, erkenne man dafür mehr Details. «Das ist auch eine Qualität.»